نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقل حي ومُباشر لمبارايات الأدوار الإقصائية لكأس العالم للأندية من أمريكا حصريًا على شاشة MBC مصر2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل شاشة "MBC مصر2" إنفرادها بنقل مُبارايات كأس العالم للأندية لكرة القدم والتي تُقام في أمريكا، حيث تُقدم القناة بث حي ومُباشر لعدد كبير من المُبارايات الهامة في الأدوار الإقصائية، ويسبق المُباريات ويتخللها إستديوهات تحليلية مُميزة تضم نُخبة من ابرز المُتخصصين ونجوم كرة القدم في مصر والعالم العربي.

مواعيد المباريات

يبدأ البث المُباشر للمباريات مساء اليوم "السبت" حيث تنقل شاشة "MBC مصر2" الساعة الحادية عشر مساءً مُباراة تشيلسي وبنفيكا.

كما تنقل في تمام الثامنة مساء "الإثنين" مبارة إنتر ميلان وفلومينسي، وفي تمام الرابعة من فجر الثلاثاء تنقل المُباراة المُرتقبة بين الهلال السعودي ومانشستر سيتي الإنجليزي، وتنقل يوم الثلاثاء أيضا في تمام الثامنة مساء مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، وتنقل في تمام الرابعة فجر الأربعاء مُباراة دورتموند ومونتنيري.