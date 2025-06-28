مي فاروق تحتفل بتخرج ابنتها من المرحلة الثانوية

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة مي فاروق بتخرج ابنتها "زينة" من المرحلة الثانوية، وذلك من خلال منشور لهازعبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور مي فاروق

وكتبت مي فاروق: "أمس كان من أسعد أيام حياتي.. يمكن أحلى لحظة فيها، من أول يوم مدرسة لزينة وأنا مستنية اللحظة دي، وزي ما فرحت قلبي، لازم أشارك فرحتي معاكم".

وأضافت: "زينة اتخرجت من المدرسة وبقت عروسة الجامعة.. أنا فخورة بيكي يا زينة، وفخورة بنجاحك وبأنك بنتي.. كبرت وربيت، وفرحت بأكبر وأهم إنجاز في حياتي".

كما توجهت بالشكر لزوجها محمد العمروسى، قائلة: "وشكرًا يا محمد يا حبيبي من كل قلبي.. أنت نعم الرجل والسند"، في إشارة إلى دعمه المستمر لها ولأسرتها.

واختتمت منشورها بدعاء لأبنائها ولجميع الأمهات: "ربنا يحفظك انتي ومالك، ويفرح قلوب كل الأمهات بولادهم"، مرفقًا بصور تظهر ابنتها زينة في لحظات الاحتفال.