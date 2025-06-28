نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. شيرين عبدالوهاب تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين بـ المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية، اليوم السبت الموافق 28 يونيو، في مهرجان موازين بـ المغرب، في دورته الـ20، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

أغنية "كلام عينيه"





أغنية "كلام عينيه" للمطربة شيرين عبدالوهاب تعود لتتصدر المشهد مجددًا بعد استخدامها في أحد مشاهد مسلسل "إخواتي"، الذي يُعرض حاليًا في رمضان 2025 الأغنية التي حملت توقيع الملحن المبدع مدين، استطاعت أن تترك بصمة خاصة لدى الجمهور.





وظهر في المشهد الذي صاحبته أغنية "كلام عينيه" النجمتان نيللي كريم وروبي، ضمن أحداث الحلقة، ما أضفى عليها طابعًا خاصًا.





وعند إصدارها، حققت "كلام عينيه" نجاحًا ضخمًا، حيث تصدرت قوائم الأكثر استماعًا على المنصات الموسيقية، وحصدت ملايين المشاهدات على يوتيوب، إلى جانب انتشارها الكبير على السوشيال ميديا، حيث تفاعل معها الجمهور بقوة.