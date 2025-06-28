نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيم كارداشيان تؤدي دور الشريرة في فيلم Bratz الجديد وتشارك بالإنتاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة جديدة نحو التوسع في مجال التمثيل والإنتاج، أعلنت النجمة العالمية كيم كاردشيان، عن تعاقدها لأداء دور "الشريرة" في فيلم Bratz الجديد، المستوحى من سلسلة الدمى الشهيرة التي تحمل الاسم ذاته.

ويأتي هذا المشروع السينمائي ضمن أفلام "لايف أكشن" المرتقبة، وفقًا لما كشفه موقع The Wrap.

وتبلغ كيم من العمر 44 عامًا، وتشارك أيضًا في إنتاج الفيلم، إلى جانب منتجين كبار مثل إريك فيج وجوليا هامر من شركة "Picturestart"، وكذلك جيسون وجاسمين لاريان من شركة "MGA Entertainment"، ويعمل معهم المنتج التنفيذي والرئيس التنفيذي للشركة إسحاق لاريان.

تفاصيل الفيلم: حبكة غامضة ونجمة بارزة

لم تُكشف بعد تفاصيل قصة الفيلم أو موعد طرحه، إلا أن التوقعات تشير إلى عمل ضخم يجمع بين الدراما والموضة والشخصيات الأيقونية المستوحاة من عالم دمى Bratz الشهير.

ويأتي الفيلم الجديد بعد النسخة السابقة التي عُرضت عام 2007، والتي شارك فيها عدد من النجوم أبرزهم تشيلسي كين، جانيل باريش، ناتاليا راموس، وسكايلر شاي.

تعاون عائلي: كايلي جينر وBratz

ويبدو أن تعاون عائلة كارداشيان مع Bratz ليس وليد اللحظة؛ إذ سبقت كايلي جينر، الشقيقة الصغرى لكيم، هذا التعاون بإطلاقها مجموعة دمى أزياء Bratz x Kylie عام 2023، شملت نسختين "نهارية وليلية"، بالإضافة إلى ست دمى مصغرة Mini Bratz x Kylie جسّدت فيها أبرز إطلالاتها الأيقونية مثل ظهورها في Met Gala 2019.

كيم كاردشيان وChatGPT.. علاقة غير تقليدية!

وفي مفاجأة جانبية، شاركت كيم عبر "ستوري" إنستجرام، محادثة جرت بينها وبين ChatGPT، حيث وجهت له الشكر لدعمه في ظل معركتها القانونية ضد زوجها السابق كاني ويست بشأن حضانة الأطفال.

كتبت كيم: "شكرًا لتحملك المسؤولية.. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي"، وردّ ChatGPT قائلًا: "أقدّر قولك هذا حقًا... سأواصل تطوير أدائي لتلبية معاييرك".

وأضافت كيم ضاحكة: "شكرًا لك يا صديقي"، ليُجيب ChatGPT: "في أي وقت، هيا نسحق الشخص التالي!"