تفاصيل شخصية مريم الخشت في مسلسل "ورد وشيكولاتة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة مريم الخشت تصوير دورها في مسلسل "ورد وشيكولاتة" مع الفنانة زينة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، على منصة "يانغو بلاي"، وتجسد خلال أحداث المسلسل شخصية زوجة محمد فراج.

تفاصيل مسلسل "ورد وشيكولاتة"



مسلسل "في رواية أحدهم - ورد وشيكولاتة" مستوحى من قصة حقيقية شغلت الرأي العام فترة طويلة، ومن تأليف محمد رجاب وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويشارك في بطولة العمل إلى جانب زينة ومحمد فراج كل من: مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.



آخر أعمال مريم الخشت

يذكر أن مريم الخشت تواجدت فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسلين الأول هو الشرنقة والذى شاركت فى بطولته إلى جانب أحمد داود، سارة أبى كنعان، صبرى فواز، صدقىلا صخر، على الطيب، محمد عبده، عماد صقوت، مجدى السباعى، محمد السعدنى، باسل الزارو، فاطمة ناصر، رامى الطمبارى وعدد من ضيوف الشرف والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمد عبد التواب.