نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يارا السكري تدخل عالم السينما بـ”صقر وكناريا”.. وتعيش قصة حب كوميدية مع محمد إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخوض الفنانة الشابة يارا السكري أولى خطواتها في عالم السينما من خلال فيلم “صقر وكناريا”، الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجمين محمد إمام وشيكو، وقد انتهت مؤخرًا من تصوير جزء كبير من مشاهدها في العمل، على أن تُنهي تصوير دورها بالكامل منتصف شهر يوليو المقبل.

الفنانة يارا السكري

تفاصيل شخصية يارا السكري

تجسد يارا في الفيلم شخصية “شقيقة يسرا اللوزي”، وهي فتاة تعمل فاشون ديزاينر، تعيش الحياة بطريقتها الخاصة، وتعشق الألوان والتفاصيل المبهجة. وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية، إذ تنشأ علاقة حب بينها وبين شخصية محمد إمام، وسط سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات اللطيفة.

أبطال فيلم “صقر وكناريا”

فيلم “صقر وكناريا” من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج وائل عبد الله، ويضم نخبة من النجوم إلى جانب إمام وشيكو، منهم: يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار، خالد الصاوي، وعدد من ضيوف الشرف.

ويعد هذا العمل بداية واعدة ليارا السكري في السينما، خاصة في ظل تعاونها مع فريق عمل مميز ونخبة من نجوم الكوميديا.