نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد الصغير يعود لتصدر التريند من جديد.. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان سعد الصغير تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعرب عن سعادته بتخرج ابنته وشارك جمهوره ومحبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمجموعة صور تجمعهما من حفل التخرج، وكتب تعليقًا على الصور قال فيه "حبيبة قلب بابا، وش السعد عليا، ألف مبروك يا حبيبتي، وأشوفك أحسن حد في الدنيا يا رب، المهندسة منة الله سعد".



تفاعل الجمهور مع هذه الصورة وتقدموا بالتهاني لسعد الصغير وابنته، وأشاد الكثير منهم بجمالها وأناقتها.

آخر أعمال سعد الصغير

الجدير بالذكر أن سعد الصغير طرح خلال الفترة الماضية أغنيته الجديدة بعنوان "رجعتلكوا بعد غياب"، التي تشهد عودة قوية له، وهي من توزيع موسيقي وصولوهات زيزو فاروق وميكس وماستر أحمد جودة.