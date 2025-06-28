روبي تغزو أوروبا بحفلين ناريين في هولندا وفرنسا أكتوبر المقبل



القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل النجمة روبي تألقها على الساحة الغنائية، وتستعد لخوض واحدة من أقوى محطاتها الفنية، حيث تحيي في أكتوبر المقبل حفلتين متتاليتين في قلب أوروبا، ضمن جولة غنائية تترقبها جماهير الجاليات العربية والمحبين للفن في الخارج.

وتنطلق أولى حفلات روبي الأوروبية يوم 11 أكتوبر في مدينة أوترخت الهولندية، بينما تحيي الحفل الثاني مباشرة في اليوم التالي 12 أكتوبر في العاصمة الفرنسية باريس، في أمسيتين يُتوقع أن تشهدا حضورًا جماهيريًا ضخمًا وتفاعلًا واسعًا مع أشهر أغانيها.

ويأتي هذا التحرك الفني اللافت بعد النجاح الكبير الذي حققته روبي مؤخرًا في حفلها الأسطوري بمهرجان "موازين" في المغرب، والذي حمل شعار "كامل العدد"، وشهد تفاعلًا حماسيًا من الجمهور.

وتعد الحفلتان المنتظرتان في هولندا وفرنسا تأكيدًا على مكانة روبي كأحد أبرز الأصوات العربية التي تتجاوز حدود الجغرافيا، وتصل بموهبتها إلى جمهور متعطّش للفن الحي الأصيل، في وقت تواصل فيه النجمة المصرية نشاطها الغنائي بإطلالات فنية لافتة داخل وخارج العالم العربي.