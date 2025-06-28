نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي عجرم تتلألأ في سماء لندن الليلة.. وحماس جماهيري لأغنيتها الجديدة قبل صدورها في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تواصل النجمة اللبنانية نانسي عجرم تألقها اللافت على الساحة الغنائية، وتحيي مساء اليوم السبت حفلًا استثنائيًا في العاصمة البريطانية لندن، وسط حضور جماهيري منتظر من محبيها وعشاقها من الجاليات العربية، حيث تقدم باقة من أشهر أغانيها التي حفرت مكانها في ذاكرة الجمهور العربي.

يأتي حفل نانسي في لندن بعد النجاح الكبير الذي حققته مؤخرًا في مهرجان موازين بالمغرب، والذي رفعت خلاله لافتة "كامل العدد"، ما يعكس شعبيتها الطاغية وحضورها الفني المتجدد.

وعلى صعيد الأعمال الغنائية، انتهت نانسي مؤخرًا من تسجيل أغنية جديدة تتكتم عن اسمها حتى الآن، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد يحيى، وتوزيع طارق مدكور، ومن المتوقع طرحها خلال الأيام المقبلة عبر المنصات الموسيقية والسوشيال ميديا، في إطار خطتها الفنية لتقديم أنماط موسيقية متنوعة ومختلفة.

في المقابل، طرحت نانسي مؤخرًا أغنية "طول عمري نجمة"، عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهي آخر ما لحنه الراحل محمد رحيم، بكلمات الشاعر هاني عبد الكريم، وتوزيع ألكسندر مسيكيان، وقد حظيت الأغنية بتفاعل كبير من جمهورها، خاصة بعد تداول مقطع عفوي لها مع زوجها الدكتور فادي الهاشم، وهي تغني له الأغنية خلال أحد سحورات رمضان الماضي، ما جعلها تتصدر الترند على مواقع التواصل.

نانسي عجرم تثبت في كل محطة فنية أنها ليست مجرد فنانة عابرة، بل نجمة تعرف جيدًا كيف تبقى في القمة، وتُشعل الأضواء أينما حلت.