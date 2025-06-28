"ريستارت" يحطم الأرقام ويتصدر تاريخ السينما المصرية.. وأيمن بهجت قمر يحتفل بالنجاح برسالة مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - ريستارت" يعيد تشغيل البهجة في قلوب المصريين.. 79 مليون ونصف إيرادات تاريخية وأيمن بهجت قمر يحتفل برسالة مؤثرة لتامر حسني وسارة وفيق

في إنجاز يُسطر بحروف من ذهب في تاريخ السينما المصرية، يواصل فيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني والمؤلف الكبير أيمن بهجت قمر حصد النجاحات، حيث تجاوزت إيراداته 79 مليون ونصف جنيه، ليصبح رسميًا من أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، في رقم يُعد إنجازًا ضخمًا لصناع العمل ويعكس مدى ارتباط الجمهور بقصة الفيلم ورسائله.

النجاح الكاسح للفيلم لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة تعاون فني استثنائي بين أسماء لامعة في عالم الفن، بدأت من الكاتب أيمن بهجت قمر، صاحب الحِس العالي والكلمة الصادقة التي لطالما لامست قلوب المصريين، والذي قدّم في "ريستارت" سيناريو ذكيًا يجمع بين الضحك والمشاعر، بين العفوية والرسائل العميقة التي تتسلل بسلاسة إلى الوجدان.

أما النجم تامر حسني، فقد قدّم واحدة من أنضج وأقوى محطاته التمثيلية، حيث استطاع أن يُضحك ويُبكي ويُلهم، مُجسدًا شخصية مركبة ببراعة واحترافية، تؤكد أنه نجم شامل بحق، لا يكتفي بالظهور بل يُبدع ويقود العمل بنجوميته وحضوره المتوهج.

الفيلم من إخراج المبدعة سارة وفيق، التي قدمت رؤية بصرية حديثة تمزج بين الإيقاع السريع والجاذبية البصرية، ونجحت في قيادة فريق العمل بحس إنساني وفني رغم مرورها بظروف إنسانية صعبة بعد فقدان والدتها، ليُصبح هذا النجاح الكبير بمثابة أجمل هدية معنوية من زملائها وجمهورها الذين التفوا حولها بحب وتقدير.

وكتب المؤلف أيمن بهجت قمر رسالة مؤثرة عبر حسابه على فيسبوك قال فيها: "الحمد لله النجاح ده بفضل ربنا وتعبنا كلنا وأولنا تامر حسني وفريق العمل كله.. ودي أقل هدية لأختنا المخرجة سارة وفيق، ويارب النجاح ده يخفف من عليها صدمتها في رحيل والدتها.. ألف مبروك، ربنا كبير ودايمًا بيبيض وشي.. ولسه "

رسالة اتسمت بالوفاء والشكر، وعكست روح الفريق الحقيقي الذي اجتمع خلف الفيلم.

ولم يكن النجاح حكرًا على الأسماء الرئيسية، بل تألق في الفيلم عدد من النجوم الذين شكلوا معًا لوحة جماعية مبهجة، وعلى رأسهم المنتج أحمد بدوي الذي وفّر كافة الإمكانيات ليخرج العمل بهذه الصورة، والموزع حسام حسني الذي كان له دور كبير في نجاح الفيلم تجاريًا.

"ريستارت" ليس مجرد اسم لفيلم، بل حالة فنية شاملة أعادت تشغيل شغف الجمهور بالسينما المصرية، وقدّمت تجربة مليئة بالطاقة الإيجابية والضحكة الصادقة والرسائل العميقة. الفيلم جمع بين الحرفية والإحساس، وبين الترفيه والتأمل، في خلطة سينمائية نادرة.

إنجاز "ريستارت" يؤكد أن الجمهور المصري والعربي ما زال يُقدّر الفن الجميل، ويتفاعل معه بكل حب، وأنه حين تجتمع الموهبة مع الصدق والإخلاص، تكون النتيجة عملًا يتجاوز حدود الترفيه ليصبح علامة في الذاكرة الفنية.