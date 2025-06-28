منذر رياحنه بين السكون والسمو… يُعيد يوسف بن تاشفين إلى الواجهة في "سيوف العرب" بأداء يدرس

القاهرة - محمد ابراهيم -

في الحلقة الخامسة من المسلسل التاريخي "سيوف العرب"، رسم الفنان منذر رياحنه ملامح أداءٍ استثنائي تجاوز حدود التمثيل التقليدي، ليصل إلى لحظة فنية خالصة تُمجّد القيم الإنسانية والروحانية، مُجسِّدًا شخصية القائد يوسف بن تاشفين بحالة من الاتزان بين الوقار والتسامي.

السكون الناطق... حين يتحدث الصمت

في أحد المشاهد البصرية الآسرة، جلس يوسف بن تاشفين في لحظة تأمل صامتة، لا يُحرك فيها منذر رياحنه شفتيه، لكنه أطلق العنان لعيونه ولتفاصيل وجهه لتحكي حكاية قائدٍ يُخفي في داخله جبلًا من الحِكمة والخشوع، ولحظة محمّلة بثقل المسؤولية وهدوء القوة. لم تكن الكاميرا بحاجة إلى حركة… فقط أن تراقب هذا الهدوء النبيل وهو يتكلم بلغةٍ لا تُدرَّس، بل تُحَس.

التجلي الإيماني… انفجار داخلي لا يُنسى

ولم يكتفِ رياحنه بذلك، بل بلغ ذروة الأداء في مشهد التجلي الإيماني إلى الله، حيث تماهى فيه مع النص بكل ما فيه من ألم وتوسُّل وضعف إنساني ونقاء. ارتفعت نبرته، واهتز صوته بدعاء أقرب إلى النشيج، تلمع عيناه، وتتساقط الكلمات من قلب لا من حنجرة، فنشعر كأنّ الأرض توقفت لتُصغي… لم يكن يوسف بن تاشفين يطلب النصر فقط، بل كان يتضرع لأن يستحقه.

التنقل بين العوالم… توقيع فني لا يُنسى

ما بين السكينة الحافلة بالمعنى، والانفجار الروحي المؤثر، تتجلّى عظمة ممثل يعرف كيف يضبط إيقاع الانفعال. منذر رياحنه لم يقدّم أداءً دراميًا فقط، بل صاغ تجربة وجودية خالدة. اختزل بعينَيْه وفؤاده الصراع الداخلي، ومنح الجمهور درسًا في الأداء الصادق الذي لا يُدرّس في معاهد الفن، بل يولد من العمق.

في الختام… الفن عندما يصبح عبادة

في خامسة "سيوف العرب"، لم يكن رياحنه ممثلًا يؤدي دورًا، بل رجلًا حمل تراث شخصية تاريخية، ووهبها روحًا جديدة، تمشي بين لحظات السكون وتسمو في لحظة التجلي. مشهده كان بمثابة مرآة نادرة نرى فيها كيف يكون الفنان صوتًا للروح، وجسرًا بين التاريخ والمشاهد، بين الأرض والسماء.

"سيوف العرب" من إنتاج التلفزيون القطري، إخراج الأردني سامر جبر، وبطولة نخبة من نجوم الدراما العربية منهم سلوم حداد، باسم ياخور، جمال سليمان، وغيرهم من الكبار.