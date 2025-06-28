تشاغلار أرطغرل يكشف كواليس صادمة عن مشقة التمثيل في المسلسلات التاريخية التركية: "إصابات متكررة وتدريبات قاسية"



القاهرة - محمد ابراهيم - في تصريح لافت خلال لقاء تلفزيوني، فتح النجم التركي تشاغلار أرطغرل قلبه وتحدث بصراحة عن التحديات الكبيرة التي يواجهها الممثلون خلال مشاركتهم في الأعمال التاريخية، مثل "المؤسس عثمان" و"محمد الفاتح" و"صلاح الدين الأيوبي"، والتي باتت تحظى بشعبية واسعة داخل تركيا وخارجها.

وأكد أرطغرل أن التمثيل في هذه النوعية من المسلسلات ليس بالمهمة السهلة كما يعتقد البعض، بل هو عمل شاق يتطلب جهداً بدنياً ونفسياً مضاعفاً. وأوضح أن التحضير لتلك الأدوار يتطلب ساعات طويلة من التمارين البدنية الشاقة والتدريبات المكثفة على استخدام السلاح، بالإضافة إلى ارتداء ملابس حربية ثقيلة للغاية، ما يجعل التحرك والتنقل صعبًا أثناء التصوير.

وأضاف قائلاً: "ممارسة مشاهد القتال مرارًا وتكرارًا مع ارتداء البدلة الثقيلة يعرّضنا للكثير من الإصابات. إنها ليست مجرد تمثيل، بل معركة حقيقية نخوضها خلف الكاميرات."

تصريحات أرطغرل ألقت الضوء على الجانب المجهول من عالم المسلسلات التاريخية، ذلك العالم الذي يبدو للمشاهدين وكأنه مليء بالإثارة والبطولة، لكنه في الحقيقة يحمل في طياته الكثير من التحدي والألم والتعب البدني. وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع حديثه، معربين عن تقديرهم للجهود التي يبذلها الفنانون في تقديم أعمال درامية عالية الجودة ترقى لتوقعات المشاهدين.

وتأتي تصريحات تشاغلار لتذكّرنا بأن خلف كل مشهد بطولي هناك كواليس مليئة بالتعب، ووراء كل لحظة تشويق هناك تدريبات شاقة وضغوط جسدية ونفسية يتحمّلها الممثلون ليُخرجوا العمل في أفضل صورة.