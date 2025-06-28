نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المخرج الهندي راكيش أوبدهياي يُهدي العالم رسالة حب بعنوان "DIL se" ويُشعل السوشيال ميديا برسالة إنسانية مؤثرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار المخرج الهندي الشهير راكيش أوبدهياي تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره مقطع فيديو بعنوان "DILse"، والذي يحمل في طياته رسالة إنسانية قوية تُخاطب القلوب قبل العقول، حيث حرص من خلاله على تسليط الضوء على قيمة "الحب النقي" وضرورة التعايش والسلام بين البشر.

وفي الفيديو، ظهر أوبدهياي وهو يتحدث من القلب، مؤكدًا أن رسالته هذه ليست موجهة لجنسية بعينها أو دين محدد، بل هي رسالة عالمية تنبع من القلب وتخاطب البشرية جمعاء. وقال في كلماته المؤثرة: "DIL se... Dil se keh raha hoon — Pyar banto، Nafrat nahi..."

والتي تعني: "من القلب... أقولها من القلب — انشروا الحب، لا الكراهية".

أوبدهياي، المعروف بأعماله الفنية المؤثرة التي تحمل رسائل اجتماعية وإنسانية، أراد من خلال هذه المبادرة أن يُذكّر العالم بقوة الحب والتسامح، داعيًا الناس إلى تجاوز الخلافات ونبذ العنف والتطرف بكل أشكاله.

وقد حظي الفيديو بإشادة كبيرة من الجمهور والمتابعين حول العالم، حيث عبّر الكثيرون عن إعجابهم بصدق الرسالة وعفوية المخرج، مؤكدين أن العالم في حاجة ماسّة لمثل هذه الدعوات النابعة من "القلب".

ويُذكر أن راكيش أوبدهياي يُعد من الأسماء اللامعة في صناعة السينما الهندية، وسبق أن عمل على عدد من الأفلام الناجحة التي دمجت بين الفن الهادف والرسائل المجتمعية، مما جعله يحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور والنقّاد على حد سواء.