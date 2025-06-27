نغم صالح مؤلفة وملحنة ومغنية في أغنيتها الجديدة "سجن الروح"

القاهرة - محمد ابراهيم -

طرحت المطربة نغم صالح أجدد أعمالها الغنائية "سجن الروح" على مختلف المنصات الموسيقية الرقمية.



وتعد "سجن الروح" خامس أغنيات ألبوم نغم صالح الجديد "شلق" الدي أطلقت أغانيه فرادى خلال الأسابيع الماضية، وتصدرت جميعها تريندات السوشيال ميديا منذ صدورها، من بينها أغنية "طوفان" التي كسرت حاجز الخمس ملايين مشاهدة على يوتيوب وعشرة ملايين على منصة تيك توك.

كما تعقب أغنية "سجن الروح" صدور رابع أغنيات الألبوم "ماما" التي قدمت خلالها نغم مزيجا موسيقيا بين موسيقى الزار التراثية والراب والفيوجن، بعد خوضها تجربة الغناء الشعبي لأول مرة في أغنية "دنيا دايرة" التي تصدرت تريند تيك توك من وقت ظهورها حتى اللحظة بكلماتها "ضعفي مش لايق ع التوب".

وتتولى نغم صالح خلال خامس وآخر أغنيات الألبوم "سجن الروح" مهمة كتابة كلماتها وتلحينها وغنائها بنفسها وتكمل خلالها تعاونها الناجح مع المنتج الموسيقي خالد برجونا.