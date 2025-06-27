نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. إيهاب توفيق يحيي حفلًا غنائيًا في تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان إيهاب توفيق لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، يوم السبت المقبل الموافق 28 يونيو، في تونس، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة ومتميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة، والتي يتفاعل معها الجمهور.

آخر أعمال إيهاب توفيق





وكان إيهاب توفيق قد طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة “سيبك من قال”، التي نالت تفاعلًا واسعًا بين محبيه، وهي من كلمات محمود صلاح، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع باسم منير، وتُعد استمرارا لمسيرته الفنية التي تجمع بين الكلاسيكية والروح المعاصرة.



وعلى صعيد الدراما، لفت إيهاب الأنظار بظهوره الخاص في مسلسل “عايشة الدور”، الذي يتناول بواقعية إنسانية قضية المرأة المطلقة وما تواجهه من تحديات في تربية أبنائها وسط ظروف حياتية قاسية. يطرح العمل قصة بطلة تجد طوق نجاة حين تتاح لها فرصة استكمال تعليمها، لتبدأ حياة جديدة رغم كل ما مرت به.