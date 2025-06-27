تفاصيل شخصية أروى جودة في مسلسل "للعدالة وجه آخر" مع ياسر جلال

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أحمد جودة - القاهرة - تشارك الفنانة أروى جودة الفنان ياسر جلال في بطولة مسلسل "للعدالة وجه آخر"، المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتقدم خلال أحداث المسلسل شخصية طبيبة.



حيث تعيش أروى جودة فى رخاء داخل أحد الكومبوندات الفخمة ولديهما ابن عمره 18 عاما، وتدور الأحداث فى فلك الابن والمذيع ياسر جلال.

تفاصيل مسلسل "للعدالة وجه آخر"

مسلسل "للعدالة وجه" آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخضية ضابط شرطة، والفنانة الشابة نوران ماجد إضافة إلى عدد آخر من الفنانين.