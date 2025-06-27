نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنيا سمير غانم تتصدر التريند.. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة دنيا سمير غانم تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما انتشرت شائعة انفصالها عن زوجها الإعلامي رامي رضوان.

وعلّق الإعلامي رامي راضون على الشائعات التي ترددت خلال الساعات القليلة الماضية بشأن انفصاله عن زوجته الفنانة دنيا سمير غانم.

وكتب رامي رضوان عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بـ «إنستجرام»: «جمهورنا الحبيب.. أرجو ألا تعطوا قيمة لصفحات رخيصة ورديئة تلهث والقائمين عليها وراء أي شهرة بترويج أكاذيب.. مشفق على ضحالة عقولهم وقدراتهم وإمكانيتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتو ذو قيمة!».

أحدث أعمال دنيا سمير غانم

وأطلقت الفنانة دنيا سمير غانم أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «الانبساط والدلع»، وهي إحدى أغنيات مسرحيتها الجديدة «مكسّرة الدنيا»، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، بعد أن لاقت الأغنية تفاعلًا ملحوظًا من الجمهور أثناء عرض المسرحية.