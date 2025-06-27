نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عادل إمام يتصدر تريند "جوجل".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان عادل إمام تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نفت النجمة لبلبة صحة الصورة المنتشرة مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت فيها بجانب الزعيم عادل إمام، مؤكدة أن الصورة "مفبركة بالكامل".





وأعربت لبلبة في تصريحات صحفية، عن دهشتها من سرعة انتشار اللقطة المزيفة، موضحة أن ملامح الوجه وخاصة العينين والفم لا تعود لها على الإطلاق، مرجحة أن تكون الصورة قد صُنعت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما وصفته بـ "الأمر المخيف".



وأضافت: "لم ألتقط يومًا صورة سيلفي بهذه الطريقة، ولا أجيد استخدامها من الأساس"، مشددة على ضرورة وضع ضوابط قانونية لردع مثل هذه التجاوزات التي تنتهك خصوصية الفنانين وتسيء إليهم دون وجه حق.

أحدث أعمال لبلبة



من جهة أخرى، كشفت لبلبة أنها كانت منشغلة خلال الأيام الماضية بتصوير مشاهد فيلمها الجديد "بروفة فرح"، من إخراج أميرة دياب، حيث دارت الكاميرات بين الفيوم وسقارة، استعدادًا لطرحه في موسم أفلام الصيف. ويشاركها البطولة نخبة من النجوم، أبرزهم نيللي كريم، شريف سلامة، انتصار، وعادل كرم.