بعد تصدره التريند تعرف على المسيرة الفنية للفنان راغب علامة

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر أسم الفنان راغب علامة تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أطلّ السوبر ستار اللبناني راغب علامة على منصة النهضة ضمن الدورة العشرين من مهرجان “موازين – إيقاعات العالم”، مسجّلًا رقمًا قياسيًا يفوق 150 ألف متفرج ولهذا السبب يعرض لكم دوت الخليج الفني المسيرة الفنية للفنان راغب علامة......

أول أغنية للفنان راغب علامة

أول أغنية قدمها راغب علامة كانت "اتفرج عالحلاوة"، والتي كانت بداية مشواره الفني، وبعدها ظهر مع فاروق وميسم درزي في إذاعة لبنان العربي، حيث غنى على الهواء أغنية "يا بنت السلطان".

و في منتصف الثمانينات، أصدر أول ألبوماته بعنوان "بكرة بيبرم دولابك" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في سوق الكاسيت اللبناني، وبدأت الجماهير اللبنانية والسورية تتفاعل مع أغنياته، خاصة "عبالك النغم" و"مبروك".

و توالت بعد ذلك ألبوماته الناجحة، ومن أبرزها ألبوم "توأم روحي" الذي حقق نجاحًا هائلًا، حيث تجاوزت توزيعاته في مصر 300 ألف نسخة، واحتوى على أغاني لاقت رواجًا كبيرًا مثل "أسف حبيبتي الوقت فات" و"نقطة ضعف".

كما حقق ألبوم "فرق كبير" نجاحًا مدويًا بفضل أغنية "سيدتي الجميلة" التي نالت إعجاب الجمهور، إلى جانب أغنيات مثل "كرمالا" و"ولا قد الحب". واستمر نجاحه مع ألبوم "برافو عليكي" الذي تضمن أغنيات شهيرة مثل "بسحب كلمتي" و"فراقنا قدر"، وكذلك مع ألبوم "حياتي" الذي تخطت توزيعاته حاجز النصف مليون نسخة، وكان يحتوي على أغنيات مثل "مغرم يا ليل" و"المعادلة الصعبة". ثم أصدر ألبوم "حبيبي يا ناس" الذي تضمن أغاني لاقت شعبية كبيرة مثل "يا غرام" و"نظرة عينيه".

الألبومات التي حققت أعلى مبيعات

أكثر الألبومات التي حققت أعلى مبيعات في مسيرته كانت "قلبي عشقها" الذي تجاوزت توزيعاته مليون نسخة في مصر وحقق أعلى مبيعات وقت صدوره، وألبوم "علمتني أحب الدنيا" الذي تخطت توزيعاته 700 ألف نسخة في مصر أيضًا، وتربع على قمة التوزيعات لفترة طويلة.

تُعد هذه الألبومات من بين الأكثر نجاحًا في تاريخ الغناء العربي، وقد ساهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة راغب علامة كأحد أبرز المطربين في الساحة الفنية العربية. وقد تولى شقيقه خضر علامة إدارة أعماله

و في عام 1999 قدم راغب علامة أول ألبوم ديني بعنوان (يا رب يا الله) يحتوي على مجموعة من الأغاني الدينية وهو من إنتاج شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، كما قدم في شهر رمضان

راغب سفيرا للسلام والنوايا الحسنة

و عين راغب سفيرا للسلام والنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة في التاسع من يونيو 2013 في برنامج عرب ايدول.

و شارك راغب علامة في لجنة تحكيم برنامج "أراب آيدول" في موسميه الأول والثاني خلال عامي 2012 و2013، إلا أنه اعتذر عن المشاركة في الموسم الثالث من البرنامج نتيجة لاختلافات في وجهات النظر مع إدارة قناة "إم بي سي" والفنانة أحلام، ليحل مكانه الفنان وائل كفوري. في عام 2015، عاد علامة ليشغل مقعدًا في لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور" إلى جانب إليسا ودنيا سمير غانم على شاشة "إم بي سي وان".

وفي عام 2019، شارك في لجنة تحكيم الموسم الخامس من برنامج "ذا فويس" مع كل من أحلام الشامسي، سميرة سعيد، ومحمد حماقي.

ثم في أكتوبر 2023، عاد ليشارك في لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور" على شاشة تلفزيون دبي، حيث شارك فيها إلى جانب عبدالله الرويشد وأنغام.