نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يطرح برومو أغنية "ما طلعتش جدع" من ألبومه الجديد "محسبتهاش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم رامي جمال البرومو الدعائي لأغنيته الجديدة "ما طلعتش جدع"، والتي سيتم طرحها ضمن أغاني ألبومه الغنائي المرتقب "محسبتهاش"، والمقرر إصداره رسميًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومنصات الموسيقى الرقمية المختلفة يوم الثلاثاء المقبل 1 يوليو.

تفاصيل برومو أغنية "ما طلعتش جدع"

ونشر رامي جمال البرومو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، حيث لاقى تفاعلًا واسعًا من الجمهور، والأغنية من كلمات الأغنية من الشاعر أحمد المالكي.

وفي البرومو، قال رامي جمال:" كنت عارف قبل ما أمشي إني سايبك للوجع، والأكيد هتقولي عني إني ما طلعتش جدع".

يضم ألبوم "محسبتهاش" 15 أغنية متنوعة من حيث الكلمات والألحان، تعاون فيها رامي جمال مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين، منها أغاني منفردة وأخرى دويتوهات مع فنانين مثل حمزة نمرة ونوردو.

أبرز أغاني ألبوم “محسبتهاش” لرامي جمال

ومن أبرز أغاني الألبوم:" محسبتهاش" كلمات هاجر نبيل، وألحان علي الخواجة، توزيع ومكس وسام عبد المنعم، ماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، "غبت ليه" كلمات أحمد عبد النبي، وألحان مصطفى العسال، توزيع محمد مغربي، مكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام، "ما طلعتش جدع" كلمات أحمد المالكي، وألحان بلال سرور، "روحي عليك بتنادي" دويتو مع حمزة نمرة، كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام،"زي الخطاف" دويتو مع نوردو، كلمات محمد القياتي وبلال سرور، وألحان بلال سرور، العمل من توزيع أمين نبيل، ماستر إلهامي دهيمه، أحمد حسام.