فن ومشاهير

سطو مسلح على منزل فنان شهير

0 نشر
0 تبليغ

سطو مسلح على منزل فنان شهير

القاهرة - محمد ابراهيم - في حادثة أثارت التساؤلات، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تعرّض أحد المنازل الفاخرة في منطقة "لوس فيليز" بكاليفورنيا لعملية سطو مسلح مساء الأربعاء، بينما كان صاحبه خارج البلاد في مهمة عمل فنية.

 

ورغم تحفظ شرطة لوس أنجلوس عن الكشف هوية القاطن، إلا أن مصادر مطّلعة أكدت أن المنزل يعود للنجم العالمي الشهير براد بيت والذي كان يروّج لفيلمه الجديد "فورمولا واحد" في الخارج.

 

 وتشير المعلومات إلى أن ثلاثة أشخاص تسللوا عبر السياج الأمامي، وتمكنوا من سرقة محتويات المنزل قبل أن يلوذوا بالفرار، دون تحديد القيمة الإجمالية للمسروقات حتى الآن.

 

وتتزامن هذه الحادثة مع سلسلة من الاقتحامات التي طالت منازل عدد من مشاهير هوليوود، من بينهم نجمة شهيرة ارتبطت سابقًا بصاحب المنزل، إلى جانب أسماء بارزة مثل نيكول كيدمان وتوم هانكس، ما يطرح علامات استفهام حول ما إذا كان الأمر صدفة... أم استهدافًا ممنهجًا؟

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا