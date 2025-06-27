سطو مسلح على منزل فنان شهير

القاهرة - محمد ابراهيم - في حادثة أثارت التساؤلات، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تعرّض أحد المنازل الفاخرة في منطقة "لوس فيليز" بكاليفورنيا لعملية سطو مسلح مساء الأربعاء، بينما كان صاحبه خارج البلاد في مهمة عمل فنية.

ورغم تحفظ شرطة لوس أنجلوس عن الكشف هوية القاطن، إلا أن مصادر مطّلعة أكدت أن المنزل يعود للنجم العالمي الشهير براد بيت والذي كان يروّج لفيلمه الجديد "فورمولا واحد" في الخارج.

وتشير المعلومات إلى أن ثلاثة أشخاص تسللوا عبر السياج الأمامي، وتمكنوا من سرقة محتويات المنزل قبل أن يلوذوا بالفرار، دون تحديد القيمة الإجمالية للمسروقات حتى الآن.

وتتزامن هذه الحادثة مع سلسلة من الاقتحامات التي طالت منازل عدد من مشاهير هوليوود، من بينهم نجمة شهيرة ارتبطت سابقًا بصاحب المنزل، إلى جانب أسماء بارزة مثل نيكول كيدمان وتوم هانكس، ما يطرح علامات استفهام حول ما إذا كان الأمر صدفة... أم استهدافًا ممنهجًا؟