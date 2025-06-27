نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة صورة الزعيم عادل إمام برفقة لبلبة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - في تصريح صادم، نفت النجمة لبلبة صحة الصورة المنتشرة مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت فيها بجانب الزعيم عادل إمام، مؤكدة أن الصورة "مفبركة بالكامل".

وأعربت لبلبة في تصريحات صحفية، عن دهشتها من سرعة انتشار اللقطة المزيفة، موضحة أن ملامح الوجه وخاصة العينين والفم لا تعود لها على الإطلاق، مرجحة أن تكون الصورة قد صُنعت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما وصفته بـ "الأمر المخيف".

وأضافت: "لم ألتقط يومًا صورة سيلفي بهذه الطريقة، ولا أجيد استخدامها من الأساس"، مشددة على ضرورة وضع ضوابط قانونية لردع مثل هذه التجاوزات التي تنتهك خصوصية الفنانين وتسيء إليهم دون وجه حق.

من جهة أخرى، كشفت لبلبة أنها كانت منشغلة خلال الأيام الماضية بتصوير مشاهد فيلمها الجديد "بروفة فرح"، من إخراج أميرة دياب، حيث دارت الكاميرات بين الفيوم وسقارة، استعدادًا لطرحه في موسم أفلام الصيف. ويشاركها البطولة نخبة من النجوم، أبرزهم نيللي كريم، شريف سلامة، انتصار، وعادل كرم.