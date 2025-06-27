استدعاء أحمد السقا للاستماع لأقواله أمام النيابة العامة قررت جهات التحقيق المختصة استدعاء أحمد السقا للاستماع لأقواله في واقعة اتهامه بالتعدي بالسب على طليقته وأم أو إقرأ المزيد

قررت جهات التحقيق المختصة، استدعاء أحمد السقا للاستماع لأقواله في واقعة اتهامه بالتعدي بالسب على طليقته وأم أولاده الإعلامية مها الصغير، وضربها أمام المارة، داخل الكمبوند الذي تقيم فيه.

كما أمرت جهات التحقيق بنيابة السادس من أكتوبر، بصرف مها الصغير وسائقها من مقر التحقيقات بعد الاستماع لأقوالهما في واقعة التعدي عليها من الفنان أحمد السقا أمام المارة.

وتباشر نيابة السادس من أكتوبر التحقيقات في بلاغ الإعلامية مها الصغير وسائقها، ويتهمان فيه الفنان أحمد السقا باعتراض طريقهما بمحيط كمباوند شهير، واتهماه بالتعدي عليهما بالضرب والسب.

كما أمرت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان في الحادث وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

وحررت الإعلامية مها الصغير وسائقها محضراً بقسم شرطة أول أكتوبر، اتهما فيه الفنان أحمد السقا بالتعدي عليهما بالضرب والسب، وذلك داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وحسب ما ورد في المحضر الذي حررته الإعلامية مها الصغير وسائقها تضمن البلاغ مطاردتها من قبل طليقها الفنان أحمد السقا بسيارته، وملاحقتها وقطع عليها الطريق داخل الكمبوند؛ ما دفع السائق إلى محاولة تفادي التصادم ومواصلة السير، قبل أن يعود أحمد السقا مجدداً ليعتدي عليها بالضرب وتعدى أيضاً على السائق عند تدخله.

يُذكر أن الفنان أحمد السقا أعلن مؤخراً انفصاله رسمياً عن الإعلامية مها الصغير، مؤكداً عبر منشور كتبه على حسابه الشخصي بموقع الفيس بوك أن الطلاق وقع رسمياً منذ شهرين.