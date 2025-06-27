"تجربة عالمية بطابع مصري".. شيرين رضا تكشف كواليس العمل مع مينا مسعود في "في عز الضهر"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة شيرين رضا عن كواليس مشاركتها في فيلم "في عز الضهر"، الذي يُعرض حاليًا ضمن موسم أفلام الصيف، ووصفت التجربة بأنها من أكثر المحطات حماسة في مشوارها الفني، نظرًا لاختلاف الشخصية التي تجسدها عن طبيعتها الحقيقية.

وتؤدي شيرين رضا في الفيلم دور "برناديت عازر"، وهي شخصية معقدة بعيدة عن نمط الشر التقليدي، حيث تسعى لبناء وطن مكون من مئة شخص بلا جنسية، في محاولة لصناعة كيان بلا هوية رسمية، بل مشروع وجودي خارج الخرائط، ما جعل الدور تحديًا مثيرًا بالنسبة لها.

وأوضحت شيرين في تصريحات صحفية أن ما جذبها للدور هو الطابع الرمزي العميق، خاصة فكرة خلق هوية جديدة لأشخاص مهمشين، مضيفة: "الفيلم لا يقدم حكاية تقليدية، بل يطرح تساؤلات وجودية حول الانتماء والهوية والسلطة، في إطار درامي مشوّق يحمل الكثير من الرسائل."

وتحدثت أيضًا عن تعاونها مع النجم العالمي مينا مسعود، مؤكدة أن العمل معه شكّل تجربة مميزة ومسؤولية كبيرة، لما يحمله من خبرات عالمية.

كما عبّرت عن سعادتها بردود فعل الجمهور بعد العرض الخاص، مشيرة إلى أن شخصية "برناديت" أثرت فيها على المستوى الإنساني والفني، لما تحمله من أبعاد نفسية وفكرية غير معتادة في السينما التجارية.