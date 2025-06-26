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أحمد جودة - القاهرة - أحمد الرافعى يجسد شخصية بلوجر في فيلم “الحارس” أمام هاني سلامة



يواصل الفنان أحمد الرافعى نشاطه الفني المكثف هذا الموسم، إذ يشارك في بطولة فيلم “الحارس” إلى جانب النجم هانى سلامة، الذي يعود من خلاله إلى شاشة السينما بعد غياب دام 14 عامًا منذ آخر أفلامه “واحد صحيح” عام 2011.

“الحارس”.. بلوجر في قلب بيروت

بدأ تصوير مشاهد فيلم “الحارس” مؤخرًا في العاصمة اللبنانية بيروت، والتي تشكّل موقعًا رئيسيًا لأحداث الفيلم. ويجسّد أحمد الرافعى في العمل شخصية بلوجر تتشابك حياته مع أسرار وأحداث مثيرة خلال سياق الفيلم.



كواليس فيلم “الحارس”

الفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته إلى جانب هاني سلامة كل من: مرام علي، ميرهان حسين، محمود ياسين جونيور، هبة عبد العزيز، محمد مهران، ونخبة من الفنانين. ومن المقرر استئناف التصوير خلال الشهر المقبل.

“أحمد وأحمد”.. مفارقات كوميدية وماضي غامض

وفي سياق آخر، يستعد الرافعى لطرح فيلمه الجديد “أحمد وأحمد” يوم الأربعاء 2 يوليو، حيث يشارك في بطولته إلى جانب أحمد السقا وأحمد فهمي، في عمل يجمع بين الكوميديا والأكشن.



أحداث فيلم “أحمد وأحمد”

تدور قصة الفيلم حول “أحمد” (أحمد فهمي)، مهندس ديكور يعود إلى مصر بعد سنوات من الغربة، لتأخذه الأحداث في منحنى غير متوقع بعد إصابة خاله “أحمد” (أحمد السقا) في حادث غامض.

يتبين لاحقًا أن الخال يقود إمبراطورية إجرامية سرية، لكنه فقد الذاكرة، مما يدفع “أحمد” لمساعدته على استعادة ماضيه الغامض، وسط مطاردات وأسرار تهدد حياتهما.

أحمد الرافعي من فيلم “أحمد وأحمد”

الفيلم من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، تحت إشراف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وإخراج أحمد نادر جلال، ويضم فريق العمل كوكبة من النجوم أبرزهم: جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، رشدي الشامي، أحمد عبد الوهاب، بالإضافة إلى غادة عبد الرازق وطارق لطفي كضيفي شرف.

بين الأكشن والغموض، والكوميديا والحركة، يخطو أحمد الرافعى خطوات واثقة في السينما المصرية، مؤكدًا تنوعه الفني وحضوره اللافت في أدوار تحمل تحديًا وتميزًا.