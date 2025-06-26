“مملكة الحرير”.. صراع العرش يعيد كريم محمود عبد العزيز إلى دراما الفانتازيا

القاهرة - محمد ابراهيم -

أيام قليلة تفصل الجمهور عن انطلاق مسلسل “مملكة الحرير”، الذي يُعرض لأول مرة يوم 29 يونيو الجاري على شاشة قناة ON، بالتزامن مع طرحه عبر منصة “يانجو بلاي”.



العمل الجديد يجمع بين أجواء التشويق والفانتازيا، في قصة مشحونة بالصراع والدراما الإنسانية، ويقوم ببطولته النجم كريم محمود عبد العزيز، في عودة قوية إلى ساحة الدراما التلفزيونية.

حكاية من الغموض والصراعات العائلية

تدور أحداث “مملكة الحرير” حول ثلاثة أشقاء تفرّقهم الحياة بعد مقتل والدهم، لكن الأقدار تعيد جمعهم مجددًا، لا في لحظة دفء، بل في صراع محتدم على السلطة والعرش. وبين الولاء والخيانة، تتشابك الخيوط، لتنسج حكاية مثيرة عن العائلة، والسلطة، ومآلات القلوب حين يغريها الحكم.

نجوم العمل والتوقيع الإخراجي لبيتر ميمي

المسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج مشترك بين شركتي “سينرجي بلس” و“كونكر”، ويشارك في بطولته إلى جانب كريم محمود عبد العزيز كل من: أسماء أبو اليزيد، محمود البزاوي، سارة التونسي، وليد فواز، سلوى عثمان، يوسف عمر، سارة بركة، ومجموعة من الوجوه الشابة الصاعدة.

لقاء ثالث بين كريم وأسماء.. وكيمياء فنية متجددة

مسلسل “مملكة الحرير” يمثل التعاون الثالث بين كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، بعد نجاحهما سويًا في مسلسل “هوجان” عام 2019، وفيلم “موسى” عام 2021، وكلاهما من إخراج بيتر ميمي، ما يكرّس هذه الثلاثية كأحد الثنائيات الواعدة على الساحة.

سارة التونسي تعود بعد غياب

المسلسل يشهد أيضًا عودة النجمة سارة التونسي للدراما المصرية بعد غياب أربع سنوات، منذ مشاركتها اللافتة في مسلسل “بـ 100 وش” عام 2020، مع نيللي كريم وآسر ياسين، وهو ما يزيد من الترقب لدورها في العمل الجديد.

امتداد لمشروع درامي طموح

يأتي “مملكة الحرير” بعد النجاح الذي حققه بيتر ميمي في مشروعه السابق “الحشاشين”، الذي عرض في رمضان 2024، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب،

ومع إطلاق مسلسله الجديد، يبدو أن ميمي مستمر في تقديم أعمال تحمل طابعًا بصريًا وفكريًا مختلفًا، يجمع بين الترفيه والعمق.

مسلسل “مملكة الحرير” يُعد من أبرز الأعمال المنتظرة هذا الموسم، بقصته اللافتة وتوليفة أبطاله، في انتظار ما ستكشفه الحلقات عن المملكة التي تحكمها القلوب.. وتنهشها الخيانة.