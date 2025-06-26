وزير الثقافة يعتمد أجندة فعاليات الاحتفاء بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أجندة الفعاليات التي تنظمها قطاعات الوزارة المختلفة احتفاءً بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، والتي تشمل سلسلة من الأنشطة الوطنية والثقافية والفنية الممتدة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز الوعي الوطني وربط الأجيال الجديدة بمحطات التاريخ المصري المعاصر.

أكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو أن وزارة الثقافة بدأت الاحتفال بتلك الذكرى بافتتاح عدد من المواقع الثقافية وقصور الثقافة في سوهاج وسيناء، وذلك إيمانًا منها بأن هذه الصروح تمثل منصات لبناء الوعي وتعزيز الانتماء وتعكس حرص الدولة على نشر الثقافة في مختلف ربوع الوطن، وتُعد تجسيدًا ملموسًا لأهداف ثورة 30 يونيو في تحقيق العدالة الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية.

وقال وزير الثقافة: "إن ثورة ٣٠ يونيو ستظل رمزًا لاستعادة الإرادة الوطنية وصون هوية الدولة المصرية، وأن هذه الفعاليات تعكس إيمان الوزارة بدور الثقافة في توثيق الأحداث الوطنية الكبرى، وتمثل امتدادًا لدورها التنويري في المجتمع، ووسيلة لبناء وعي ثقافي قائم على تقدير التاريخ، وتعزيز الانتماء للوطن، وإحياء ذكرى تضحيات أبنائه، في مناسبة وطنية كانت الانطلاقة نحو الجمهورية الجديدة ورسم معالم الدولة المصرية الحديثة".

وتشتمل قائمة الأنشطة والفعاليات التي تحتفي بذكرى الثورة في القاهرة والمحافظات على الآتي:-

الهيئة العامة لقصور الثقافة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، برنامجا ثقافيا وفنيا شاملا، يستهدف مختلف الفئات العمرية، وتستمر فعالياته لمدة أسبوع في جميع محافظات الجمهورية، ويأتي البرنامج تأكيدا على دور الثقافة في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء، من خلال أكثر من 200 فعالية، تتنوع بين معارض للكتب ومعارض فنية وورش إبداعية، إلى جانب أمسيات شعرية تعيد إلى الأذهان أمجاد الثورة وروحها الوطنية، وعروض فنية وموسيقية تراثية، بالإضافة إلى أنشطة موجهة للأطفال، ولقاءات تثقيفية تتناول أبعاد ثورة 30 يونيو ومكتسباتها، وتوثق لحظة استعادة الإرادة الشعبية، وتنفذ الفعاليات بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، وجاءت فعالياتها كالآتي:_

▪️إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

يشهد إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، الذي يضم محافظات: "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، وبني سويف"، عدة فعاليات تعكس القيم الوطنية التي أرستها الثورة، وتجسد تلاحم الشعب حول الدولة ومؤسساتها.

حيث انطلاق الفعاليات صباح الأربعاء 25 يونيو من محافظة القاهرة مع احتفالية بقصر ثقافة عين حلوان، تشمل ندوة بعنوان "الانتماء وحب الوطن"، ورشة فنية، وفقرة غنائية وعرض مسرح عرائس، مع احتفالية في السابعة مساء بقصر ثقافة السلام، لفرقة الموسيقى العربية، وورشة فنية.

فيما يشهد قصر ثقافة روض الفرج، احتفالية في السابعة مساء الإثنين 30 يونيو، تشمل أمسية شعرية، ورشة فنية، فقرة التنورة، وعرض فني لفرقة القاهرة للموسيقى العربية.

وفي محافظة الفيوم، احتفالية الأربعاء ببيت ثقافة إبشواي في الحادية عشرة صباحا، تشمل لقاء للحديث عن الجمهورية الجديدة، وورشة فنية، بجانب احتفالية أخرى في الخامسة مساء بحي جنوب، مع لقاء عن إنجازات الدولة المصرية، بجانب ورشة فنية ومسابقات للأطفال.

كما تنظم احتفالية صباح الأحد 29 يونيو بمكتبة الطفل والشباب بسنورس، تشمل معرضا للكتب، ورشة فنية ولقاء تثقيفيا، وتختتم الفعاليات يوم الإثنين 30 يونيو بنقابة الزراعيين في الثامنة مساء، مع احتفالية تشمل لقاء بعنوان "30 يونيو انتفاضة شعب وعظمة جيش"، يعقبه ورشة فنية ومعرض للكتاب.

وفي القليوبية حيث انطلاق الفعاليات مع احتفالية صباح الأربعاء، في العاشرة صباحا بجمعية تنمية المجتمع المحلي، بجانب احتفالية أخرى ببيت ثقافة شبرا شهاب، اشتملت ورشا فنية، فقرات رسم على الوجه، وحديث عن إنجازات الدولة، وأنشطة متنوعة للأطفال.

وتتواصل الأنشطة يوم الأحد 29 يونيو مع احتفالية في العاشرة صباحا بمكتبة كفر علي، بجانب احتفالية في السادسة مساء ببيت ثقافة الخانكة.

وفي الإثنين 30 يونيو تقام احتفالية في العاشرة صباحا بمكتبة أجهور الكبرى، وتختتم في السابعة مساءً بفعاليات متنوعة بكل من المجمع الطبي الخيري بطحانوب، وقصر ثقافة القناطر الخيرية.

وفي محافظة بني سويف تنفذ لقاءات تثقيفية يوم الأحد 29 يونيو بكل من مكتبة الطفل والشباب بأبو صير الملق، وبيت ثقافة أهناسيا الخضراء، بجانب لقاء يوم الإثنين 30 يونيو بمكتبة دلاص في العاشرة صباحا، واحتفالية يشهدها قصر ثقافة بني سويف في الثامنة مساءً تتضمن أمسية شعرية، ورشة فنية، وعرض لفرقة الفنون الشعبية لذوي الاحتياجات الخاصة.

أما في محافظة الجيزة، تشهد مكتبة البحر الأعظم يوم الإثنين 30 يونيو احتفالية فى الخامسة مساء، تتضمن ورشة حكي عن بطولات الجيش المصري، ولقاء بعنوان "مصر قبل وبعد 30 يونيو"، وورشة فنية، بجانب احتفالية في السابعة مساء ببيت ثقافة الباويطي، تشمل عروضا فنية للموهوبين، بالإضافة إلى فعاليات المسرح المتنقل بمركز شباب الصف في الفترة من 1 حتى 3 يوليو المقبل.

▪️إقليم وسط الصعيد

وينفذ إقليم وسط الصعيد الثقافي، الذي يضم محافظات: "المنيا، الوادي الجديد، سوهاج، وأسيوط"، برنامجا مميزا تعبيرا عن الاعتزاز بذلك الحدث الوطني.

وتنطلق الفعاليات من محافظة المنيا، مع احتفالية الخميس 26 يونيو بالنادي الرياضي بمشاركة فرقتي المنيا للموسيقى العربية والفنون الشعبية.

وفي يوم الأحد 29 يونيو يشهد المسرح الروماني المكشوف عروضا فنية لفرقة ملوي للفنون الشعبية في الثامنة مساء، وآخر لفريق كورال أطفال المنيا الذي يواصل عروضه يوم الثلاثاء 1 يوليو بجهاز مدينة المنيا الجديدة.

وفي محافظة سوهاج، بقصر ثقافة المنشأة صباح الخميس محاضرة بعنوان "الاحتفال بثورة 30 يونيو"، بجانب لقاء تثقيفي بقصر ثقافة الكوثر.

وفي يوم الجمعة 27 يونيو تقام احتفالية بمركز شباب توشكى في السادسة مساء، ويستقبل المسرح الروماني احتفالية أخرى يوم الإثنين 30 يونيو في السابعة مساء، بمشاركة فرقتي الموسيقى العربية والفنون الشعبية.

وفي أسيوط، حيث الخميس 26 يونيو محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو" ببيت ثقافة صدفا، وفي يوم الإثنين 30 يونيو يشهد مسرح قصر ثقافة أسيوط احتفالية تتضمن عروضا فنية لفرقتي الفنون الشعبية والموسيقى العربية، وذلك في التاسعة مساء.

أما في محافظة الوادي الجديد فتقام احتفالية فنية يوم الأحد 29 يونيو بقصر ثقافة الخارجة، بجانب محاضرة بعنوان "ثورة يونيو معركة الإرادة والكرامة الوطنية"، وذلك في السادسة مساء ببيت ثقافة المعصرة، كما يشهد مركز شباب الفرافرة لقاء بعنوان "30 يونيو وحماية الهوية الوطنية" في الثامنة مساء، هذا بالإضافة إلى ورش متنوعة للأطفال ببيت ثقافة القصر، ومكتبة الطفل والشباب ببغداد.

▪️ إقليم جنوب الصعيد

كما تقدم الهيئة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، الذي يضم محافظات "أسوان، البحر الأحمر الأقصر، وقنا" برنامجا فنيا يعكس طابع الجنوب، ويجسد من خلال فعالياته روح الثورة وما حملته من قيم الصمود والانتماء.

وبمحافظة قنا في العاشرة صباح الأربعاء، أقيمت محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو ملحمة وطنية"، بقصر ثقافة الطفل، واحتفالية الخميس 26 يونيو، بقصر ثقافة قنا في السادسة مساء، تحييها فرقة الطفل للفنون الشعبية. بالإضافة إلى لقاء تثقيفي بقصر ثقافة نجع حمادي، ومحاضرتين صباح يوم الإثنين 30 يونيو بمكتبتي الطفل والشباب بقفط، وأبو تشت.

وفي محافظة أسوان انطلقت الفعاليات أمس الأربعاء مع لقاء بعنوان "ما بعد 30 يونيو" وذلك في الثامنة مساءً بمركز شباب دهميت، وتتواصل صباح يوم السبت 28 يونيو مع حفل فني لفرقة الإنشاد الديني أطفال بقصر ثقافة السباعية، بجانب لقاءات تثقيفية وورش حكي تنفذ بعدد من المدارس والمواقع الثقافية بالمحافظة حتى نهاية الشهر الحالي.

وفي الأقصر يشهد قصر ثقافة حاجر العديسات الخميس 26 يونيو محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو بين التحديات والإنجازات" في العاشرة صباحا، كما تقام أمسية شعرية بقصر ثقافة الطارف في السادسة مساء.

وفى يوم الأحد 29 يونيو تقام محاضرة في العاشرة صباحا بقصر ثقافة حسن فتحي، وأخرى في السابعة مساء بقصر ثقافة بهاء طاهر، بينما يشهد يوم الإثنين 30 يونيو احتفالية بقصر ثقافة الأقصر في السادسة مساء.

أما محافظة البحر الأحمر تشهد عدة فعاليات تبدأ يوم السبت 28 يونيو مع احتفالية ببيت ثقافة القصير في السادسة مساء، بمشاركة فرقة الفنون التلقائية.

وتتواصل يوم الأحد 29 يونيو مع احتفاليتين، الأولى بمكتبة الطفل والشباب بالقصير في السادسة مساء والأخرى في الثامنة مساء ببيت ثقافة أم الحويطات.

وتختتم يوم الإثنين 30 يونيو مع احتفالية بقصر ثقافة الغردقة في السابعة مساءً وتشهد عروضا فنية لفرقة الطفل للفنون الشعبية.

▪️إقليم القناة وسيناء

وفي إقليم القناة وسيناء الثقافي، تقدم الهيئة فعاليات متنوعة تبرز دور الثقافة في ترسيخ القيم الوطنية وتعميق الانتماء، وذلك في محافظات: "شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، السويس، وبورسعيد".

حيث انطلاق الفعاليات من محافظة جنوب سيناء، الأربعاء، مع ورش فنية بقصر ثقافة شرم الشيخ تستمر حتى نهاية الشهر، وتستقبل المدينة الشبابية حفلا فنيا لفريق كورال الطفل في الثامنة مساء يوم الأحد 29 يونيو، أما المسرح الصيفي بقصر ثقافة الطور يشهد عرضا فنيا لفريق الأطفال للفنون الشعبية في اليوم نفسه، بجانب عرض آخر يوم 30 يونيو لفريق كورال الأطفال في التاسعة مساء.

وفي محافظة بورسعيد يشهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد حفلا فنيا يوم الجمعة 27 يونيو تحييه فرقة الموسيقى العربية في الثامنة مساءً.

كما تقام أمسية شعرية بنادي أدب القصر، يوم الإثنين 30 يونيو بمشاركة لفيف من الشعراء والمفكرين.

وفي الإسماعيلية احتفاليتان يوم الأحد 29 يونيو، الأولى بيت ثقافة التل الكبير في الحادية عشرة صباحا، والثانية في التاسعة مساء بقصر ثقافة الإسماعيلية بمشاركة كورال الموسيقى العربية وفرقة الآلات الشعبية.

وفي السويس تقام احتفالية يوم الإثنين 30 يونيو في السابعة مساء تتضمن عرضا فنيا لفرقة السويس للآلات الشعبية، وافتتاح معرض فني بجانب ورشة حكي ومحاضرة تثقيفية وذلك بقصر ثقافة السويس.

أما محافظة شمال سيناء، فتشهد فعاليات متنوعة يوم الاثنين 30 يونيو منها معرض فني بمكتبتي العبور وضاحية السلام، بالإضافة إلى احتفالية تنفذ بقصر ثقافة العريش في الثامنة مساءً بمشاركة فرقة العريش للموسيقى العربية وتشمل افتتاح معرض فني وآخر للكتاب يطرح إصدارات هيئة قصور الثقافة بأسعار مخفضة للجمهور.

▪️إقليم شرق الدلتا

ينظم الإقليم يوم الأحد 29 يونيو احتفاليتان الأولى بمكتبة ميت أبو غالب في الواحدة مساء، والثانية بمكتبة شرباص في الرابعة مساء.

وتستقبل بالحديقة المركزية بدمياط الجديدة احتفالية يوم الإثنين 30 يونيو في السابعة مساءً بمشاركة فرقة الموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة الاستعراض والدراما الحركية.

وفي الشرقية تنفذ يوم الإثنين 30 يونيو احتفالية فنية بقصر ثقافة الزقازيق في الحادية عشرة صباحا، بمشاركة فرقة محمد عبد الوهاب للموسيقى العربية.

وفي كفر الشيخ يستقبل بالمركز الثقافي احتفالية في اليوم نفسه، تتضمن عروضا فنية ومعرضا للكتاب ولقاء شعريا وورشا إبداعية للأطفال.

أما في محافظة الدقهلية تقام احتفالية يوم الإثنين 30 يونيو باستاد المنصورة الرياضي في السادسة مساء، بمشاركة فرقتي الموسيقى العربية والفنون الشعبية.

ويشهد بيت ثقافة زكريا الحجاوي عرضا فنيا لفرقة المطرية التلقائية السمسمية في التاسعة مساءً.

▪️إقليم غرب ووسط الدلتا

ويقدم إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، فعاليات مكثفة تعكس ثراء الموروث المحلي وتنوعه، وذلك في محافظات: "البحيرة، الإسكندرية، الغربية، مطروح، والمنوفية"، استهلت بحفل فني لفرقة البحيرة للموسيقى العربية في السابعة مساء الأربعاء، بمسرح قصر ثقافة دمنهور، وتتواصل الفعاليات مع حفل فني لفريق كورال كفر الدوار، في السادسة مساء يوم الجمعة 27 يونيو، بقصر ثقافة كفر الدوار.

وفي يوم الأحد 29 يونيو يشهد قصر ثقافة وادي النطرون عرضا فنيا لفرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى، في السابعة مساء، بجانب عرض فني لفرقة كفر الدوار للموسيقى العربية في الثامنة مساءً، بقصر ثقافة كفر الدوار.

وفي يوم الإثنين 30 يونيو، يشهد قصر ثقافة دمنهور احتفالية في السابعة مساءً، بمشاركة فرقة البحيرة للفنون الشعبية، وفريق كورال الطفل.

كما تقدم فرقة أبو قير للموسيقى العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، عرضا فنيا بقصر ثقافة وادي النطرون.

وفي الإسكندرية، تقدم فرقة الحرية للفنون الشعبية عرضا فنيا اليوم الخميس بمتحف المجوهرات، في الحادية عشرة صباحا.

وفي يوم الإثنين 30 يونيو يشهد قصر ثقافة الأنفوشي حفلا فنيا لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني، في الثامنة مساءً، وتقدم فرقة قصار القامة عرضا فنيا في التوقيت نفسه بقصر ثقافة الشاطبي.

وفي محافظة مطروح، يشهد النادي الاجتماعي احتفاليتين الأولى بمشاركة فرقة الطفل للفنون الشعبية وكورال الأطفال، والثانية يوم الإثنين 30 يونيو فى السابعة مساء، بمشاركة فرقة مطروح للفنون الشعبية.

وفي محافظة الغربية تقام احتفالية يوم الأحد 29 يونيو بقصر ثقافة طنطا في السادسة مساء، وفى يوم 30 يونيو يقام حفلا فنيا بالمركز الثقافي في الثامنة مساء بمشاركة فرقة أوبرا عربي، بجانب حفل فني بمسرح 23 يوليو بالمحلة.

أما محافظة المنوفية، يشهد قصر ثقافة شبين الكوم حفل موسيقى عربية، يوم الإثنين 30 يونيو في الثامنة مساء.

ورش ومعارض وندوات تثقيفية تجوب المحافظات

كما نظمت هيئة قصور الثقافة عددًا من اللقاءات التثقيفية من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وإدارتها التابعة، انطلقت في الحادية عشرة صباح أمس الأربعاء، مع يوم ثقافي فني تنفيذ الإدارة العامة لثقافة الطفل، بمركز السيدة زينب للطفولة والأمومة، بالتعاون مع جهاز مكافحة الإدمان وبمشاركة فناني قصر ثقافة 25 يناير.

كما تشمل الفعاليات تنفيذ يوم ثقافي فني بمكتبة الطفل بالسلام بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، بالإضافة إلى أنشطة متنوعة تقدم لأطفال حي الأسمرات بمشاركة فناني قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي.

وتنتقل الفعاليات يوم السبت 28 يونيو إلى حي روضة السيدة زينب، وذلك بمشاركة فناني قصر ثقافة 25 يناير.

وتنفذ الإدارة العامة لثقافة المرأة عددا من المعارض الفنية بالمحافظات منها معرض يوم الأحد 29 يونيو بكل من قصر ثقافة الفيوم، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية.

وتستكمل الفعاليات صباح يوم الإثنين 30 يونيو مع معرض لمنتجات ورش المرأة بقصر ثقافة أسيوط، وآخر بمسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، هذا بالإضافة إلى عدد من المحاضرات بكل من قصر ثقافة البرلس بكفر الشيخ، قصر ثقافة جمال عبد الناصر بأسيوط، مسرح 23 يوليو، وقصر ثقافة الرئيسية بأسوان.

وتقدم الإدارة العامة للقصور المتخصصة فعاليات متنوعة استهلت صباح أمس الأربعاء، مع احتفالية بقصر ثقافة الشرفا تضمنت: افتتاح معرض فني، لقاء تثقيفي، وعرض فني لفرقة الغناء الريفي، وتم تقديم ورشة فنية بقصر ثقافة الطفل بكفر تصفا، في الحادية عشرة صباحا، ويشهد قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة محاضرة بعنوان "30 يونيو وتغيير واقع مصر المعاصر"، بالإضافة إلى يوم ثقافي يشهده قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط، وذلك في السابعة مساء الأحد 29 يونيو يتضمن ورشا فنية، ومسابقات ثقافية وعروض موسيقى عربية وفنون شعبية.

وتقدم الإدارة العامة لثقافة القرية، يوم الإثنين 30 يونيو، لقاءات تثقيفية في محافظات الجيزة، الإسكندرية، السويس، أسيوط، دمياط، بجانب ورشة فنية بفرع ثقافة البحر الأحمر.

وتنفذ الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، لقاء بمركز شباب سيدي عبد الرحيم بمحافظة قنا، وذلك في السادسة مساء.

كما تنظم هيئة قصور الثقافة فعاليات أخرى ضمن نشاط الإدارة المركزية للشئون الثقافية، تنفذها الإدارات التابعة، تبدأ في السادسة مساء يوم الإثنين 30 يونيو مع لقاءات تثقيفية للإدارة العامة للثقافة العامة، وذلك بكل من قصر ثقافة السويس، قصر ثقافة الوادي الجديد، وبيت ثقافة الخانكة بالقليوبية.

أما الإدارة العامة للجمعيات الثقافية، فتنظم أمسية أدبية وندوة بعنوان "ثورة 30 يونيو إنجازات متجددة"، وذلك في السادسة مساء يوم الثلاثاء 1 يوليو بجمعية رواد ثقافة بركة السبع بالمنوفية، بجانب محاضرة بعنوان "ثورة 30 يونيو والتحول الرقمي"، بجمعية رواد ثقافة العدوة بالمنيا.

الهيئة المصرية العامة للكتاب

وتنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، عددًا من الفعاليات في مركز الشروق الثقافي، تشمل سلسلة من الندوات الثقافية، والعروض الفنية الشبابية والموسيقية، والأمسيات الشعرية، في إطار تنسيق ثقافي إبداعي يبرز روح المناسبة. كما تُقيم الهيئة معرضًا شاملًا للكتاب بمحافظة الفيوم يتضمن أحدث إصدارات وزارة الثقافة، إلى جانب كتب مخفضة الأسعار، دعمًا لنشر المعرفة وإتاحة الكتاب لكل فئات المجتمع، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للتفعيل الثقافي. وفي سياق توسيع قاعدة التوزيع، افتتحت الهيئة مجموعة جديدة من منافذ بيع الكتب ضمن مشروع "كشك كتابك" في محافظات قنا، البحيرة، الغربية، والمنوفية، وتقدم من خلالها كتبًا بأسعار رمزية تغطي مجالات الأدب، والفكر، والفنون، وكتب الأطفال.

دار الكتب والوثائق القومية

كما تحتفل دار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، من خلال ندوة بعنوان "ثورة 30 يونيو والدفاع عن الدولة الوطنية"، ينظمها مركز تاريخ مصر الحديث والمعاصر بالإدارة المركزية للمراكز العلمية، ويتحدث فيها وزير الثقافة الأسبق الكاتب الصحفي حلمي النمنم، واللواء تامر الشهاوي عضو مجلس النواب، والدكتور أشرف مؤنس أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، وذلك في تمام الحادية عشرة صباحًا يوم الأربعاء ٢ يوليو ٢٠٢٥ بقاعة الندوات بمقر دار الوثائق القومية بكورنيش النيل.

دار الأوبرا المصرية

وتقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، سلسلة من الفعاليات الفنية تحت شعار "فى حب مصر"، حيث تُقام احتفالية كبرى بعنوان "ليلة في حب مصر" على المسرح الكبير في التاسعة مساء الإثنين ٣٠ يونيو، تحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، بمشاركة نخبة من نجوم الأوبرا، وتتضمن البرنامج باقة من الأعمال الوطنية الخالدة. وفي الموعد نفسه، يُقام على المسرح الصغير عرض وطني لفرقة "أعز الناس" بقيادة المايسترو الدكتور هشام نبوي، يتضمن فقرات موسيقية وغنائية مستلهمة من روح الثورة، إخراج الفنان محمد شلبي، ومدير الفرقة الفنان شريف شوقي، بإشراف عام للدكتور سامح عبد العزيز. كما يستضيف مسرح الجمهورية احتفالية مميزة لدارسي مركز تنمية المواهب، بمشاركة مجموعة من الأطفال والشباب في عروض غنائية وموسيقية ذات طابع وطني تعبّر عن روح الجيل الجديد وولائه للوطن.

المركز القومي للسينما

وينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، مجموعة فعاليات فنية وثقافية، تشمل ورشة رسم بعنوان "علم مصر" للأطفال، تهدف إلى تعزيز روح الانتماء الوطني من خلال التعبير الفني، إلى جانب ندوة تثقيفية بعنوان "بطولات من بلدنا" تستهدف فئة الطلائع وتسلط الضوء على رموز وطنية صنعت التاريخ. كما يُعرض الفيلم التسجيلي "الشهيد" من إخراج عاطف شكري وإنتاج المركز القومي للسينما، والذي يوثق تضحيات شهداء الوطن بعد ثورة يناير، ويتناول نضالهم في مواجهة الإرهاب، وذلك برؤية إنسانية وفنية معاصرة، وتقام هذه الفعاليات تحت إشراف الكاتبة الصحفية أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

قطاع المسرح

ينظم قطاع المسرح، برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافي، تحت عنوان " الإعلام وثورة ٣٠ يونيو" وذلك فى السابعة والنصف من مساء الإثنين ٣٠ يونيو الجاري بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، كما يناقش الملتقى من خلال السادة المتحدثين، دور الإعلام فى عدد من قضايا الوطن فى مقدمتها: "الوعي المجتمعي، والتنمية والتعمير، وبناء الإنسان المصري لتواجد أجيال واعية وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل، ويتحدث فى الملتقى الأستاذ الدكتور أشرف جلال عميد كلية الإعلام جامعة السويس، الإعلامية الدكتورة تغريد حسين وكيل وزارة الإعلام ورئيس قناة النيل الدولية سابقا، الإعلامي الكبير حسن هويدي وكيل وزارة الإعلام سابقا، الدكتورة رضوى عبد اللطيف مدير تحرير صحيفة الأخبار، الكاتب الصحفي والإعلامى خالد كيلاني، الإعلامى محمد علوي المذيع بالفضائية المصرية والمستشار الإعلامي للهيئة العربية للتصنيع، الدكتورة هند هلال رئيس وحدة الإعلام الإلكتروني والرقميّ لمحافظة الشرقية، وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من أشهر الأغانى التى تغنى بها نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي، تقدمها المطربة آية عبد الله، وذلك بمصاحبة فرقتها الموسيقية.

البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

ينظم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفلا فنيًا يوم الجمعة ٢٧ يونيو الجاري، بمشاركة أوركسترا فرقة رضا بقيادة المايسترو سليم سحاب، تقدم من خلاله مجموعة من الأغاني التراثية لرضا، وموشحات لفؤاد عبد المجيد، ومجموعة من الأغاني الوطنية المتميزة لرموز الزمن الجميل أمثال كمال الطويل وبليغ حمدي وغيرهم، ويشارك في هذا الحفل عدد من نجوم الفن منهم الفنان لؤي، والنجم مصطفى شوقي، بمصاحبة المايسترو سليم سحاب، ومجموعة من استعراضات لفرقة رضا الشهيرة التي صممها محمود رضا، ولحنها علي إسماعيل.

القومي للمسرح

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة المخرج عادل حسان، بالتعاون مع البيت الفني للمسرح، برئاسة الفنان هشام عطوة، احتفالية خاصة بعنوان (الحكاية.. مصر)، وذلك في الثامنة والنصف مساء الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

تتضمن الاحتفالية عرضًا غنائيًا دراميًا من نوع الحكي المسرحي، وتُقام في إطار التعاون بين قطاعات ومؤسسات وزارة الثقافة، وتستضيفه فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان القدير محسن منصور.

الاحتفالية من تأليف درامي د. محمد أمين عبد الصمد، وإخراج حازم الكفراوي، ويشارك في الأداء التمثيلي والحكي كل من الفنان عزت زين، والفنان محمد عبد الفتاح (كالا)، والفنانة هبة قناوي، بمشاركة راوي السيرة ربيع زين وفرقة (حالة).

كما يتضمن العرض الذي يفتح أبوابه للجمهور مجانا مجموعة من الأغاني الوطنية في حب مصر، تؤديها الفنانة أنغام مصطفى، والفنان أحمد محسن، والفنانة هند عمر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، تحت إشراف د. رانيا عمر.