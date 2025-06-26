نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا حتى 2 يوليو.. بدء العرض المسرحي "هنا والكتاب" للأطفال على مسرح سينما هيبس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد، العرض المسرحي "هنا والكتاب"، ضمن عروض مسرح الطفل بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي "هنا والكتاب"

العرض لفرقة قصر ثقافة الطفل بالخارجة، عن قصة "فارس وأمير الحواديت" للكاتب شاذلي فرح، أشعار وإخراج شادى قطامش.

وتدور فكرته حول أهمية التمسك بالقيم والعادات والتقاليد، إلى جانب التأكيد على ضرورة الاعتزاز بهويتنا وثقافتنا، وذلك من خلال قصة مشوقة موجهة للأطفال.

وأشار المخرج شادي قطامش إلى أن العرض يجمع بين الأداء التمثيلي والتقنيات الحديثة في الإضاءة والمؤثرات، مما يضفي على التجربة طابعا ساحرا بصريا، فهو لا يقتصر على النص الإبداعي.

وأضاف أن العرض يقدم رسائل تربوية وفكرية من خلال مناقشة موضوع تسوس الأسنان كرمز يتجاوز المعنى الظاهري، ليعكس مظاهر الفساد في العلاقات الإنسانية.

قدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، وبحضور ابتسام عبد المريد، مدير عام ثقافة الوادي الجديد، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة.

صناع العرض المسرحي "هنا والكتاب"

"هنا والكتاب" ألحان عبد الله رجال، استعراضات ومخرج منفذ عيد مسلم، إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وقدم بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإدارة جمال عبد الناصر، وفرع ثقافة الوادي الجديد، ويستمر عرضه حتى الأربعاء المقبل 2 يوليو المقبل.

