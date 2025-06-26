"الحكاية مصر".. احتفالية حكي وغنا في ذكرى 30 يونيو

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أحمد جودة - القاهرة -

في إطار برنامج وزارة الثقافة للاحتفال بذكرى ثورة ٣٠يونيو، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبإشراف المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة المخرج عادل حسان بالتعاون مع البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان القدير هشام عطوة؛ احتفالية خاصة بعنوان (الحكاية.. مصر)

وتتضمن الاحتفالية عرض حكي غنائي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الاثنين ٣٠يونيو٢٠٢٥م، على مسرح السلام بشارع القصر العيني.



"الحكاية مصر".. احتفالية حكي وغنا في ذكري 30 يونيو

(الحكاية.. مصر) صياغة درامية د. محمد أمين عبد الصمد، إخراج حازم الكفراوي، أداء تمثيلي وحكي الفنان القدير عزت زين، الفنان محمد عبد الفتاح ( كالا) والفنانة هبة قناوي، بمشاركة راوي السيرة ربيع زين وفرقة (حالة)، كما يتضمن العرض عدد من الأغاني في حب مصر تؤديها الفنانة أنغام مصطفى والفنان أحمد محسن والفنانة هند عمر بمصاحبة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بإشراف د. رانيا عمر.

والاحتفالية مفتوحة للجمهور مجانا.

الحفل تستضيفه فرقة المسرح الحديث بقيادة الفنان القدير محسن منصور على مسرح السلام في إطار التعاون بين مؤسسات وقطاعات وزارة الثقافة، واستقبل مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد بروفاته التحضيرية.