نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرنا وليد تنضم لعالم الفانتازيا بمسلسل إيرمج "قرن الشيطان" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بدأت الفنانة ميرنا وليد تصوير مشاهدها في مسلسل إيرمج "قرن الشيطان" والذي من المقرر عرضه موسم رمضان ٢٠٢٦ ومرشح لبطولته أيضا النجمة الهام شاهين ويصبح ثاني عمل يجمع بين الهام شاهين وميرنا وليد بعد مسلسل قصة الأمس.

أحداث مسلسل إيرمج "قرن الشيطان"

إيرمج "قرن الشيطان" ملحمة أسطورية تنتمي لعالم الفانتازيا بتكنيك عالمي ويحكي عن مملكتين من الجن تحت أحد طبقات الأرض ويبدأ الصراع بين المملكتين وكل منهم يستقطب عددا من البشر ليكونوا تحت قبضته ويتحكم فيهم بطريقته الخاصة.

وتتصاعد الأحداث حتى تصل إلى معركة حربية بين المملكتين ويتفجر من خلال الحرب أسرار كثيرة للماضي والمستقبل.

تقنيات مسلسل إيرمج "قرن الشيطان"

من ناحية أخرى بدأ تصوير المسلسل لعرضه خلال موسم رمضان المقبل وذلك للوقت الطويل الذي سيستغرقه تصوير المسلسل نظرا لإعتماده على الإبهار البصري من خلال الديكورات والملابس والإكسسوارات ومن المتوقع أن يحاكي المسلسلات العالمية من حيث الخدع البصرية والإعتماد على فن الجرافيك.

مسلسل إيرمج "قرن الشيطان" بدأ تصوير العمل بالنجوم ميرنا وليد، محمد سليمان، محمد عبدالجواد ومن المقرر إنضام الفنانة القديرة الهام شاهين فيما بعد لتبدأ تصوير مشاهدها، مدير تصوير أيمن محمود وإخراج مصطفى الجزار ومن إنتاج شركة كيان.