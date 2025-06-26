نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" تحتل المركز الثاني في تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حققت الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" نجاحًا كبيرًا بعد ساعات من طرحها، بعدما وصلت إلى المركز الثاني في قائمة تريند يوتيوب داخل مصر، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

ونالت الأغنية إشادة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع أجوائها الحماسية وكلماتها التي تعكس طابع الفيلم الكوميدي، ما زاد من حماس الجمهور لعرض الفيلم المنتظر في موسم الصيف.

ويعد تصدّر الأغنية للتريند مؤشرًا قويًا على انتظار الجمهور للفيلم، الذي يجمع بين النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، ويشهد عودتهما إلى الكوميديا بعد فترة من الغياب.

قصة فيلم أحمد وأحمد

وتدور قصة فيلم أحمد وأحمد في إطار كوميدي، حيث يجسد الفنان أحمد السقا دور خال أحمد فهمي، ويعيشان سويا ويتعرضان للكثير من الأزمات، والتي يتغلبون عليها سويا في إطار اجتماعي كوميدي لا يخلو من الأكشن، والفيلم سيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله.

أبطال فيلم أحمد وأحمد

ويعتبر فيلم أحمد وأحمد هو أول تعاون فني بين أحمد السقا وأحمد فهمي، ويشاركهم البطولة عدد من النجوم، حيث تلعب الفنانة جيهان الشماشرجي دور البطولة النسائية في الفيلم، بالإضافة إلى حاتم صلاح، محمد لطفي، رشدي الشامي، والفيلم من إخراج نادر أحمد جلال.

موعد عرض فيلم أحمد وأحمد

وحدد صناع فيلم أحمد وأحمد الموعد الرسمي لعرض الفيلم في دور السينما يوم 7 يوليو 2025.



كلمات أغنية أحمد وأحمد



يا احمد، يا احمد، يا احمد

ايه؟

يا احمد

في ايه؟

بقى كل شوية تجيب رجلية في منكش ليه

يا احمد

في ناس بياعة ماتسوى بتاعة بربع جنيه

يا احمد

دا تدي صباعك يكلوا دراعك باللي عليه

لا لا لأ دول ناس مش جدعة

وغاويين خدعة هنعمل ايه

الناس فيها ايه

الناس فيها ايه

عملين كدا ليه

عملين كدا ليه

عملين كدا ليه

يا ولاد الايه

تستاهل الشقى اه يا احمد

يا احمد

وهقولك حاجة بقى بقى يا احمد

دمك شربات حلو وعضلات

وابن اصول والله يا احمد

يا احمد

وانا اصلي بموت فيك كده كده يا احمد

يا احمد

انا بعشقك كدا كدا أو ي يا احمد

علشان عسول ولذيذ على طول

ومعاك انا كده كده يا احمد

يا احمد، يا احمد

يا احمد، يا احمد