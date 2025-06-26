نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5يوليو.. بهاء سلطان يشعل أولى ليالي مهرجان مراسي بحفل ساحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد النجم بهاء سلطان لإحياء أولى حفلات مهرجان "ليالي مراسي"، وذلك مساء السبت الموافق 5 يوليو بالساحل الشمالي،ويأتي الحفل ضمن فعاليات افتتاح المهرجان.



ومن المقرر أن يقدم بهاء سلطان باقة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي يعشقها الجمهور، في أجواء صيفية مليئة بالحماس والطرب.

ويُعد الحفل بداية قوية لموسم حفلات صيف 2025 في مراسي، حيث ينتظر الجمهور جدولًا فنيًا حافلًا.

بهاء سلطان يتحرر من روتانا



أغلق الفنان بهاء سلطان ملف تعاقده مع شركة روتانا رسميًا، بعد تعاون استمر لعامين فقط، أصدر خلالهما ألبومين لاقيا صدى جماهيريًا واسعًا. ورغم النجاحات، لم يُكتب لهذا التعاون الاستمرار، بسبب خلافات مادية حالت دون تجديد التعاقد.



آخر أعمال بهاء سلطان



يذكر أن آخر أعمال بهاء سلطان أغنية صاحبي يا صاحبي من مسلسل ولاد الشمس في رمضان الماضي.



كلمات أغنية صاحبي يا صاحبي

إيه يا عم ده مالها العالم برة عاملين كده ليه؟

وأنا وإنت يا صاحبي مالنا مش لايقين كده ليه؟

مش شبه الناس دي في حاجة ولا فاهمين منهم حاجة

ولا عارفين نسلك وسط الهوجة هنعمل إيه؟

صاحبي يا صاحبي إنت اللي لوحدك شبهي

ده في ناس في كروش بتعبي وفي ناس بتنسى تربي

صاحبي يا صاحبي إنت اللي مقوي لي قلبي

إنت اللي ساندني وجنبي وطول ما إنت كتف في كتفي

نقدر ع الدنيا، نقدر ع الدنيا يا صاحبي

ماشي

الدنيا دي طلعت قاسية قساوة واحنا يا عيني غلب

ولا عندنا خطة ولا سوء نية وماشيين كده بالحب

وبنتلكك ع الضحكة لو تيجي معانا كده سكة

وإياك الدنيا تغير فينا طيبة القلب

صاحبي يا صاحبي إنت اللي لوحدك شبهي

ده في ناس في كروش بتعبي وفي ناس بتنسى تربي

صاحبي يا صاحبي إنت اللي مقوي لي قلبي

إنت اللي ساندني وجنبي وطول ما إنت كتف في كتفي

نقدر ع الدنيا، نقدر ع الدنيا يا صاحبي

يا صاحبي.