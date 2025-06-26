نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلاده.. حسن مصطفى ناظر الضحك وعملاق المسرح الكوميدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مثل هذا اليوم من عام 1931، وُلد واحد من أهم أعمدة الكوميديا في مصر والعالم العربي، الفنان الكبير حسن مصطفى، الذي ارتبط اسمه في أذهان الجمهور بالضحك الراقي والأداء المتقن، خاصة في المسرحيات الخالدة التي ما زالت تُعرض حتى اليوم، لم يكن مجرد ممثل يؤدي أدوارًا، بل كان مدرسة فنية قائمة بذاتها، ورمزًا لفترة ذهبية من تاريخ المسرح والدراما.

النشأة والبدايات

وُلد حسن مصطفى في 26 يونيو 1931 في حي شعبي بالقاهرة، ونشأ في بيئة بسيطة ساعدته على تكوين خلفية اجتماعية وفنية ثرية منذ طفولته، كان يهوى التمثيل، فالتحق بـالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه عام 1957.

بدأ مشواره الفني في الفرق المسرحية الكبرى مثل فرقة إسماعيل يس، ثم انتقل إلى فرقة الفنانين المتحدين، حيث شارك في أعمال شكلت بداية انطلاقته الحقيقية.

حسن مصطفى ومجد المسرح

لمع نجم حسن مصطفى في عالم المسرح، وكان واحدًا من الأبطال الأساسيين في عدد من أهم المسرحيات في تاريخ الكوميديا المصرية، مثل: مدرسة المشاغبين (في دور الناظر عبد المعطي)، العيال كبرت، سيدتي الجميلة، حواء الساعة 12.

اتسم أداؤه بالحيوية والصدق، وكان يجيد خلق التوازن بين الكوميديا الذكية والانفعالات الواقعية، مما جعله ركنًا أساسيًا في أي عمل مسرحي ناجح.

حضور سينمائي بارز:

رغم أن المسرح كان عشقه الأول، فإن السينما أيضًا احتضنته بقوة. شارك في أفلام لا تُنسى منها: نص ساعة جواز، غريب في بيتي، فيفا زلاطا، مرجان أحمد مرجان، معلش إحنا بنتبهدل، يوميات نائب في الأرياف.

كان غالبًا ما يُسند إليه أدوار الشخصيات الطيبة أو الأب الحكيم بخفة ظل، واستطاع أن يسرق الأضواء حتى في أدوار قصيرة.

أعماله التلفزيونية:

في التلفزيون، شارك حسن مصطفى في مسلسلات متميزة أبرزها: بوجي وطمطم للأطفال، رأفت الهجان، البخيل وأنا، بكيزة وزغلول، أهلًا بالسكان.

تنوعت أدواره بين الكوميدي والدرامي، مما أثبت قدرته على تقديم أداء متكامل يخاطب كافة الفئات.

زواجه من ميمي جمال

ارتبط حسن مصطفى بالفنانة ميمي جمال، التي تزوجها في 26 يونيو 1966، حيث شكّلا ثنائيًا فنيًا وإنسانيًا محببًا للجمهور، وظلّ زواجهما من أنجح الزيجات في الوسط الفني. رزقا بتوأم هما "نجلاء" و"نورا"، وعاشت ميمي جمال معه رحلة حب طويلة، رافقته فيها في معظم مراحل حياته الفنية والشخصية.

الرحيل في هدوء

في 19 مايو 2015، غاب حسن مصطفى عن عالمنا عن عمر يناهز 81 عامًا، بعد أزمة صحية مفاجئة أودت بحياته في مستشفى "أنجلو أمريكان" بالقاهرة، شيّعت جنازته من مسجد مصطفى محمود، وسط حضور كبير من الفنانين والجمهور الذي لطالما أحبه.