ليلة في حب مصر.. الأوبرا تحتفي بذكرى ثورة 30 يونيو بفقرات وطنية مميزة

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أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبمناسبة الذكرى الـ30 لثورة 30 يونيو، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالية فنية كبرى تحمل عنوان "ليلة في حب مصر"، وذلك مساء الإثنين الموافق 30 يونيو في تمام التاسعة على خشبة المسرح الكبير.

الفرقة القومية بقيادة مصطفى حلمي

يحيي هذه الليلة الوطنية الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، والتي ستقدم مجموعة من أبرز الأعمال الوطنية الحماسية التي ارتبطت في وجدان المصريين بلحظات النصر والإرادة والتكاتف الوطني.

الشاعر عبد الله حسن ضيفًا مميزًا

وتشهد الاحتفالية مشاركة خاصة من الشاعر عبد الله حسن، الذي سيلقي قصيدة وطنية بعنوان "بحب مصر" خلال الفاصل الأول، ضمن برنامج فني متنوع يجمع بين الكلمة المؤثرة والموسيقى الحماسية التي تمجد الوطن.

نجوم الغناء يزينون الليلة الوطنية

يشارك في الحفل كوكبة من نجوم الغناء العربي بالأوبرا، من بينهم: أحمد عصام، غادة آدم، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، آيات فاروق، مي حسن، إيناس عز الدين، هند النحاس، أشرف وليد، أحمد عفت، ويحيى عبد الحليم، ليقدموا باقة من الأغاني الوطنية التي خلدها التاريخ.

فاصل أول.. قصائد وأناشيد تلهب المشاعر

يتضمن الفاصل الأول من الاحتفالية مجموعة من الأغاني الوطنية الخالدة، تبدأ بإلقاء الشاعر عبد الله حسن لقصيدة "بحب مصر"، تليها أعمال مثل:

"يا نسمة الحرية"، "بالسلام إحنا ابتدينا"، "الله يا بلادنا"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "أحلف بسماها"، "نشيد الجامعة"، وختامًا بـ أوبريت الأرض الطيبة.

الفاصل الثاني.. كلمة الرئيس وأوبريت الوطن الأكبر

أما الفاصل الثاني، فيبدأ بعرض مرئي يتضمن مقطعًا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها قبل 12 عامًا، والتي عكست إرادة الشعب المصري خلال ثورته العظيمة. يعقبها باقة جديدة من الأغاني والأوبريتات، منها:

"الجيل الصاعد"، "سلمولي على مصر"، "النجمة مالت على القمر"، "حبايب مصر"، "عاش اللي قال"، "مصر هي أمي"، "ياللي عاش حبك يعلم"، قصيدة الوحدة الوطنية، وتُختتم الليلة بأداء ملحمي لأوبريت "الوطن الأكبر".

الأوبرا تحتفي بروح الثورة ومجد الوطن

تأتي هذه الاحتفالية تأكيدًا على دور الفنون والثقافة في التعبير عن روح الوطن، وتخليدًا لذكرى واحدة من أهم المحطات التاريخية في حياة المصريين، حيث يُجدد الجمهور العهد في كل عام على حب مصر والانتماء لترابها الغالي.