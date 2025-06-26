نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. مدحت صالح وعمرو سليم يحييان حفلًا غنائيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام لاستقبال أمسية غنائية مميزة ضمن فعاليات وزارة الثقافة، حيث يحيي الفنان الكبير مدحت صالح حفلًا فنيًا بمشاركة الموزع الموسيقي وعازف البيانو الشهير عمرو سليم، وذلك في تمام التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 يونيو، على خشبة المسرح الكبير.

أمسية غنائية تمزج بين الطرب الأصيل والتوزيع المعاصر

يرافق مدحت صالح خلال الحفل فرقة موسيقية ضخمة بقيادة المايسترو أحمد عامر، ويُنتظر أن يقدم باقة متنوعة من أشهر أغنياته التي رسخت اسمه في قلوب الجماهير، منها: "زي ما هي حبها"، "بحلم على قدّي"، "حبيبي يا عاشق"، "المليونيرات"، "النور مكانه في القلوب"، "وعدي"، وغيرها من الأغاني التي شكلت جزءًا من وجدان المستمع العربي.

كما سيطرب الحضور بعدد من روائع الطرب العربي الأصيل، التي اعتاد مدحت صالح تقديمها بأسلوبه المميز الذي يجمع بين الحس المرهف والطاقة الغنائية الكبيرة.

دعم إنساني لفناني الأوبرا

في مبادرة إنسانية تُجسد جهود وزارة الثقافة في دعم الفنانين والعاملين في مختلف قطاعاتها، خُصص دخل هذا الحفل لصالح صندوق تأمين العاملين بالأوبرا، تأكيدًا على أهمية التكافل الاجتماعي ودور الفن في تعزيز القيم المجتمعية.

احتفاء بالفن وأبطاله

هذا الحفل يعد استمرارًا لنهج وزارة الثقافة في تقديم فن راقٍ يليق بالجمهور المصري والعربي، ويأتي في إطار خطة تنشيط الحراك الفني ودعم رموز الإبداع، كما يُمثل فرصة لعشاق الطرب للاستمتاع بصوت مدحت صالح وأداء عمرو سليم في أجواء موسيقية ساحرة داخل أعرق المسارح المصرية.