نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرقة الطارف تعرض "الطينة" ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية الـ47 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدمت فرقة بيت ثقافة الطارف على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، عرض "الطينة" ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته السابعة والأربعين، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

أحداث عرض “الطينة”

العرض تأليف كريم الشاوري، وإخراج جاسر حسين، ويناقش عددًا من القضايا المجتمعية منها الزواج المبكر، الغيرة المرضية، الهجرة غير الشرعية، من خلال بناء درامي تمتزج فيه الواقعية مع العبث.

عن العرض قال المؤلف كريم الشاوري: يتناول مأساة نحات شاب يهرب من جحيم الثأر في الصعيد إلى بلدة جديدة، فينحت تماثيل لأشخاص عايشهم، كأنهم يطاردونه رغم البعد.



وتتشابك الأحداث مع قضايا مجتمعية منها الزواج المبكر، من خلال مأساة "أمل" التي تجبر على الزواج في سن صغيرة، إلى جانب مشكلات أسرية معقدة مثل الغيرة المرضية لزوج شكاك، ومأساة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف أن العرض ينتهي بطرح تساؤل: هل يمكننا إعادة تشكيل مصيرنا كما يعيد النحات تشكيل الطين؟ أم أننا مجبورون على التكرار، والخذلان، والندم؟

وأشار المخرج جاسر حسين، أن العمل يطرح قضايا اجتماعية ويتجسد ذلك من خلال شخصيات تحمل صراعات داخلية لتكون انعكاسا لمكان نعرفه، أو حالة نشعر بها.

من ناحيته، أوضح محمد أحمد، أنه يجسد شخصية "النحات" الذي يضطر إلى مغادرة بلدته هربا من الثأر، ويقرر الانعزال مع نفسه، ويبدأ في نحت تماثيل تعكس الشخصيات والنماذج التي تعامل معها، وتعاني من أوجاع وصراعات داخلية.

صناع عرض “الطينة”

"الطينة" تمثيل: محمد أحمد، فاطمة حسن، شروق المصري، رامز ثابت، شريف عبد العظيم، ريموندا عماد، حسين خالد، عبد الله مسعود، أحمد بدوي، أحمد حلمي، مهاب وليد، يوسف شعبان، كارولين إبراهيم، نور عبد العال، أدهم صابر، حمزة النوبي، ميرنا إبراهيم، ريهام عماد، شاذلي السيد، روجينا عماد، هلا الصباح، مارولا هدرة، مايا وليد، جنى محمد، الطيب، روجين الصباح، ومي محمود.

ديكور محمد ثابت، تنفيذ ديكور جابر سيد، ملابس خلود أبو العينين، كيروجراف محمد صقر، ماكياج مارولا هدرة، تصميم إضاءة جاسر المصري، تنفيذ إضاءة مايكل يعقوب، موسيقى خالد كمال، مساعد مخرج رامز ثابت ومحمد عبد العال، ومخرج منفذ لمياء المصري.

لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الناقد المسرحي د. محمد سمير الخطيب، الموسيقار د. طارق مهران، د. سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل، والمخرج أحمد البنهاوي، ومقرر لجنة التحكيم ومدير المهرجان الكاتب سامح عثمان.

وبحضور سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الـ47 يقام بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، وتقدم مجانا للجمهور، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

ويواصل المهرجان فعالياته، اليوم الخميس، مع العرض المسرحي "المنزل ذو الشرفات السبع"، لفرقة قصر ثقافة كفر الشيخ، تأليف أليخاندرو كاسونا، دراماتورج وإخراج محمد رأفت، ويعرض على مسرح قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساء.