فرقة الشاطبي تعرض "حذاء مثقوب تحت المطر" بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم

القاهرة - محمد ابراهيم - استقبل مسرح السامر بالعجوزة، عرض "حذاء مثقوب تحت المطر"، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته السابعة والأربعين، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة.

أحداث عرض "حذاء مثقوب تحت المطر"

العرض لفرقة قصر ثقافة الشاطبي، عن نص "المسخ" لفرانز كافكا، إعداد محمد السوري، وإخراج سامح الحضري، وتنتمي فكرته إلى مسرح العبث، وتدور الأحداث حول شاب يدعى "سامسا"، العائل الوحيد لأسرته، ويعمل في شركة لتسلية الأطفال، ويواجه ضغوطا حياتية متزايدة بسبب كثرة الأعباء، لا سيما بعدما يتحمل مسئولية رعاية أسرته إثر إصابة والده بأزمة نفسية.

وقال المخرج سامح الحضري، إن العرض يناقش قضية فلسفية تتمثل في تحول الإنسان إلى آلة فى ظل العالم القاسي الذي يعيش فيه، بل يمكن أن يتحول لحشرة من كثرة ضغوط الحياة، مؤكدا أن قيمة الإنسان لا يجب أن تقاس بدوره الوظيفي أو قدرته على العطاء المادي، وإنما بروحه ووجوده الإنساني.

أشار شريف غانم، أنه جسد شخصية الابن، مصدر دخل الأسرة الأساسي، لكنه يتعرض لضغوط قاسية من محيطه العائلي والمهني، ما يدفعه للتحول إلى حشرة، وعبء، لتحاول أسرته التخلص منه.

أوضح أحمد نبيل، أنه قدم دور "الوكيل"، شخص يمارس سلطته القمعية على العاملين بالمصنع، ويكشف عن حقيقته من خلال حوار داخلي في لحظة من اللاوعي.

وعن تصميم الديكور والملابس، قال د.أحمد بركات، يجسد العرض حياة أسرة بسيطة تعاني من مشكلات متعددة، وتم التعبير عن ذلك من خلال جدران المنزل المتهالكة، وتفاصيل كل غرفة التي تعكس أبعاد الشخصيات النفسية والاجتماعية.

وأضاف أنه استخدام رموز ذات دلالات، ومنها المروحة لتعبر عن حالة الأسرة التائهة التي تعيش دون جديد، كما تم اختيار ملابس الأسرة باللونين الأبيض والأسود لتعكس الحالة النفسية لأفرادها، فيما ارتدى موظفو المصنع ملابس متعددة الألوان تعبيرا عن عبثية الواقع الذي يعيشونه.

صناع عرض "حذاء مثقوب تحت المطر"

"حذاء مثقوب تحت المطر" تمثيل: أحمد علاء علي، شريف غانم، ريهام عبد الرازق، آلاء وهبة، أحمد عبد الوهاب، أحمد إبراهيم، أحمد حامد، محمد عمرو، محمد حسام، محمود إسماعيل، نور يونس، مريم حسن، آلاء سامي، أشرف جابر، أماني عفيفي، بيتر رضا، أحمد نبيل، إسلام سامي، أحمد حمدي، محمد تامر، وعمرو عادل.

أشعار محمد إبراهيم، تأليف موسيقى محمد شحاتة، تصميم ديكور وملابس وماسكات د.أحمد بركات، استعراضات محمد صلاح، تصميم إضاءة جاسر الفرن، غناء منى جمال، فيديو مابينج حسن جمال، مخرج مساعد دينا عبد الغنى، ومحمد عبد المولى، ومخرج منفذ تامر عبد الوهاب.





لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الناقد المسرحي د. محمد سمير الخطيب، الموسيقار د. طارق مهران، د. سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل والمخرج أحمد البنهاوي، ومقرر لجنة التحكيم ومدير المهرجان الكاتب سامح عثمان.

وبحضور سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الـ47 يقام بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، وتقدم مجانا للجمهور، ويصدر عنه نشرة يومية.

ويواصل المهرجان فعالياته، اليوم الخميس، مع العرض المسرحي" المنزل ذو الشرفات السبع"، لفرقة قصر ثقافة كفر الشيخ، تأليف أليخاندرو كاسونا، دراماتورج وإخراج محمد رأفت، ويعرض على مسرح قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساء.