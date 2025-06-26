اليوم.. فرقة كفر الشيخ تعرض "المنزل ذو الشرفات السبع" بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد قصر ثقافة روض الفرج، في السادسة مساء اليوم الخميس، العرض المسرحي "المنزل ذو الشرفات السبع"، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، فى دورته السابعة والأربعين، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتستمر فعالياته حتى 5 يوليو المقبل، ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

أحداث عرض "المنزل ذو الشرفات السبع"

العرض لفرقة قصر ثقافة كفر الشيخ، تأليف أليخاندرو كاسونا، دراماتورج وإخراج محمد رأفت. وتدور أحداثه حول "جينوفيفا"، فتاة تركها خطيبها وسافر بعيدا، ثم تزوج من أخرى، بينما بقيت هي في انتظار عودته لمدة ثلاثين عاما، رافضة تصديق ما حدث.



ولشدة الصدمة، لجأت إلى خلق واقع افتراضي تعيش فيه، وتحولت إلى مريضة نفسية يشفق عليها البعض، ويقهرها البعض الآخر، ولم تعد تملك إلا الصمت.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الـ47 يقام بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، مدير المهرجان الكاتب سامح عثمان، وينفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

لجنة التحكيم

وتتكون لجنة التحكيم من: مهندس الديكور حازم شبل، والناقد المسرحي الدكتور محمد سمير الخطيب، والموسيقار الدكتور طارق مهران، والمخرج الدكتور سيد خاطر، والمخرج أحمد البنهاوي.

ويشارك في المهرجان 26 عرضا مسرحيا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، تقدم بالمجان للجمهور على مسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج.