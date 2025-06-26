نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة يكسر الرقم القياسي في منصة النهضة بـ150 ألف متفرج في أوّل وقوف له في مهرجان موازن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة استثنائية تكلّلت بالنجاح الباهر، أطلّ السوبر ستار اللبناني راغب علامة على منصة النهضة ضمن الدورة العشرين من مهرجان “موازين – إيقاعات العالم”، مسجّلًا رقمًا قياسيًا يفوق 150 ألف متفرج . ووفق وسائل إعلام محلية، بات هذا الحضور الأكبر في تاريخ منصة النهضة، في سهرة ستظل محفورة في ذاكرة المهرجان .

افتتح راغب الحفل بأغنية “مغرم يا ليل” التي تفاعل معها الجمهور فور انطلاقها، وتلاها بثقة بأغنيات ضاربة أخرى مثل “نسّيني الدنيا”، تلتها أغنيته الجديدة "ترقيص" التي ردّدها معه الجمهور عن ظهر قلب، ثمّ تابع مستحضرًا سلسلة من كلاسيكاته التي تفاعلت معها الجماهير بصوتٍ واحد في أجواء حماسية ساحرة .

كما تألّق بالغناء الجماعي مع جمهور موازين، مستحضرًا لوحة فنية كسرت حاجز الفنان والجمهور، لا سيما في لحظات امتزج فيها صوته بصدى الآلاف متشاركًا معهم الغناء بطريقة مميّزة وآسرة.

وخلال الغناء على المسرح طالب راغب بالعلم المغربي من أحد الجمهور الذي ألقاه له فرفعه عاليًا ثمّ توشّح به مشيدًا بالمملكة المغربية، وبالرؤية الحكيمة والقيادة السامية لجلالة الملك محمد السادس الذي وصل بالمغرب إلى مصاف الدول التي تنعم بالأمان والسلام والتقدّم والإزدهار.



وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق الحفل، ثمّن علامة الإشادة الشعبية ووصف المغرب بأنه “ملاذ آمن للفن والفنانين”، معبّرًا عن إعجابه العميق بالثقافة المغربية، مجددًا شكره لـ “مغرب الثقافات” ولحسن رعاية ملكنا محمد السادس .

بهذا النجاح، يؤكّد راغب علامة قدرته على تحريك الجماهير مع الاحتفاظ برصيد شامل من العاطفة والأصالة الفنية، ما جعل أولى لياليه في موازين إحدى أبرز المحطات الفنية لهذا العام من خلال هذا المهرجان الذي يُعد ّمن أكبر التظاهرات الموسيقية في القارة الإفريقية مسجّلًا حضورًا قياسيًا وصل إلى ملايين الزوار، ضمن لائحة تضمّ أبرز نجوم العالم والعالم العربي والغربي.