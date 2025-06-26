نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنجي على تستضيف أسماء أبواليزيد الليله فى برنامج أسرار النجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة أسماء أبو اليزيد ضيفة على برنامج أسرار النجوم مع الإعلامية إنجي علي في إذاعة راديو نجوم إف إم الليله الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء.



وتتحدث أسماء أبو اليزيد خلال الحلقة عن أحدث أعمالها الفنية مسلسل فات الميعاد الذي يعرض حاليا عبر شاشة تلفزيون قناة دي إم سي، بالإضافة إلى الكثير من الأمور التي تخص حياتها الشخصية والفنية.



اسماء ابو اليزيد خريجة كلية الفنون الجميلة، شاركت في عدد كبير من العروض المسرحية، من بينها (حلم بلاستيك، ضحك السنين) ومسرحية (خلطة السعادة السحرية) التي عرضت على مسرح الهناجر ونافست على جائزة الشيخ سلطان القاسمي ﻷفضل عرض مسرحي لعام 2016، كما لفتت اﻷنظار بقوة من خلال أدائها لشخصية "تقى" في مسلسل (هذا المساء)