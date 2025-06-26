نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهضة مصر" تحتفل بتوقيع كتاب "ضربة البداية" لـ محمد أبو النجا ومحمد محرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقامت دار نهضة مصر للنشر حفل توقيع كتاب "ضربة البداية" لرائدي الأعمال محمد أبو النجا ومحمد محرم. الكتاب يتناول مفهوم ريادة الاعمال والمسارات والأسس التي يعتمد عليها.

يهدف الكتاب إلي إرشاد الشباب كيفية دخول عالم الأعمال وتكوين شركاتهم ومشروعاتهم وما عليهم التحلي به طول الطريق من قدرة على تحديد الهدف واقتناص الفرص وتقييم رحلة العمل واعادة التوجيه فيها ان لزم الأمر.

حضر الحفل، الذي أقيم في كامليزر عدد من المستثمرين ورواد الأعمال الشباب والطلاب من مختلف المحافظات المصرية، وهو ما عكس الاهتمام المتزايد بهذا المجال الحيوي.

افتتحت الأستاذة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، فعاليات الحفل بكلمة ترحيبية، أشادت فيها بدور رائدي الأعمال محمد أبو النجا ومحمد محرم وإسهاماتهما في مجال ريادة الأعمال في مصر؛ واهتمام الدار بهذا التوجه من خلال شركة EdVentures،احدى شركات مجموعة نهضة مصر، التي تدعم وتستثمر في الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا التعليم. كما اشادت الاستاذة داليا ابراهيم بكتاب "ضربة البداية" الذي يقدم معلومات قيمة وتجارب عملية حقيقية تساعد وتلهم الشباب لإطلاق مشاريعهم المبتكرة؛ الامر الذي شجَّع الدار لتقديم الكتاب القيم للشباب. وطالبت "دالياابراهيم " رواد الاعمال الحاضرين بالتحلي بالصبر والتمسك بأهدافهم حتى يحققوا النجاح المطلوب مهما واجهتهم التحديات.

أدارت الندوة الكاتبة نشوى الحوفي، مديرة النشر الثقافي بدار نهضة مصر للنشر، حيث سلطت الضوء في بداية حديثها على الأهمية المتزايدة لريادة الأعمال في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أنها المحرك الأساسي للابتكار وخلق فرص العمل في مختلف أنحاء العالم، واستشهدت "الحوفي" بالعديد من التقارير الاقتصادية والتحليلات المستقبلية التي تؤكد الدور المحوري للمشاريع الناشئة في النمو الاقتصادي وتطوير الحلول للتحديات العالمية الراهنة.

خلال النقاش، كشف محمد أبو النجا عن بداياته الصعبة، مؤكدًا أنه تعرض للكثير من التحديات، وأن الإحباط أحاط به من كل جانب.. لكن رغم ذلك، أصرَّ على النجاح، واستطاع الترقي في عمله وتحقيق الإنجازات، وشدد أبو النجا على أهمية الاستمرار في التعلم واكتساب المعرفة؛ ليتمكن رائد الأعمال من مواكبة كل المستجدات في عالم الأعمال.

وحيث إن "ضربة البداية" يتناول ريادة الأعمال من منظور إبداعي من خلال تشبيهه بمباراة كرة قدم.. فقد تناول الدكتور محمد محرم مفهوم "اللياقة الريادية " التي تم ذكرها في الكتاب؛ معرفًا إياها بأنها "القدرة على التكيف مع مختلف الظروف، سواء في أوقات النجاح أو التحديات"، كما شدَّد على أهمية هذه القدرة لتحقيق الريادة في كل ما يفعله الإنسان، لا سيما رواد الأعمال، مشيرًا إلى أهمية البدء بمشاريع صغيرة في البداية، ثم العمل على النمو والتوسع التدريجي.

يقدم "ضربة البداية" مزيجًا من الخبرة العملية والمعرفة العلمية، حيث يستعرض الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها لبدء مشروع ناجح، من خلال رحلة شيقة لاكتشاف عوامل نجاح المشروعات، بالإضافة إلى الأسباب التي قد تؤدي إلى فشلها. يتضمن الكتاب أيضًا كيفية وضع خطة علمية عملية لتأسيس المشاريع، مع التركيز على تطبيق أفضل المبادئ التي أثبتت نجاحها في الحياة العملية.