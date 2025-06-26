نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. نيللي كريم وأبطال "هابي بيرث داي" ضيوف معكم منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة نيللي كريم وأبطال فيلم "هابي بيرث داي" ضيوف على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم منى الشاذلي"، المذاع عبر شاشة قناة "on”، ويكشف أبطال الفيلم تفاصيل وكواليس العمل ومشاركته في مهرجان ترايبيكا السينمائي الدولي مؤخرًا ومنحه ثلاث جوائز.

وروجت منى الشاذلي للحلقة من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشرت البرومو التشويقي للحلقة، معلقة عليه، قائلة:" أبطال فيلم "هابي بيرث داي" ضيوف "معكم منى الشاذلي" الخميس القادم".

أبطال فيلم هابي بيرث داي

فيلم هابي بيرث داي من بطولة: نيللي كريم، حنان مطاوع، دعاء رمضان، حنان يوسف، شريف سلامة، علي صبحي، جهاد حسام الدين، حازم إيهاب السقاوي، ياسمين هواري، خديجة أحمد، فارس عمر، جمانة، كادي، ومن إخراج سارة جوهر، وتأليف محمد دياب، سارة جوهر، خالد دياب، شيرين دياب، وإنتاج: محمد دياب، أحمد الدسوقي – سكاي ليميت ستوديوز، أحمد عباس – إيميرسيف ستوديوز، أحمد بدوي – فيلم سكوير برودكشن.