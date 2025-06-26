الشاعر عبد الله حسن ضيف القومية فى 30 يونيو بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة وبمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام احتفالية فنية تحمل شعار ليلة في حب مصر ويحييها الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي وتستضيف الشاعر عبد الله حسن ويشارك بها نخبة من نجوم الغناء العربى بالاوبرا هم أحمد عصام، غادة آدم، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، آيات فاروق، مي حسن، إيناس عز الدين، هند النحاس، أشرف وليد، أحمد عفت، يحيى عبد الحليم وذلك فى التاسعة مساء الإثنين 30 يونيو على المسرح الكبير.

تفاصيل الحفل

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الحماسية التى عبرت عن المشاعر الوطنية لشعب مصر فى فاصلين يبدأ الأول بقصيدة بحب مصر يلقيها الشاعر عبد الله حسن، يليها يا نسمة الحرية، بالسلام أحنا ابتدينا، الله يا بلادنا، يا أغلى اسم فى الوجود، أحلف بسماها، نشيد الجامعة، أوبريت الأرض الطيبة.

ويستهل الفاصل الثانى بعرض مقطع مصور لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جسدت ارادة الشعب منذ 12 عامًا يعقبه أوبريت الجيل الصاعد، سلمولي على مصر، النجمة مالت على القمر، حبايب مصر، عاش اللى قال، مصر هي أمي، ياللي عاش حبك يعلم، قصيد الوحدة الوطنية، أوبريت الوطن الأكبر .