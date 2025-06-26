نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يروج لفيلمه الجديد "أسد" ويكشف سبب غيابه عن الدراما.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان محمد رمضان لأحدث أعماله السينمائية، والتي تحمل اسم "أسد"، والمقرر الانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة، كما كشف سبب غيابه عن الدراما، طوال الفترة الماضية، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وقال "رمضان " في مقطع فيديو: "حق الرد على الشائعات اللي بتقول إني غايب على الدراما بسبب ارتفاع أجري، وده كلام غير حقيقي، وعمر الفلوس ما هتخليني أحرم جمهوري مني".

تابع: "أنا غايب عن الدراما بسبب تركيزي في السينما بالتحديد بفيلم (أسد) اللي خد مننا وقت طويل في تحضيره وإن شاء الله هتفهموا إنه فيلم يستحق التركيز، والتفرغ".

وأضاف رمضان: "آخر عرض جالي في الدراما من أسبوع 4 ملايين دولار يعني 200 مليون جنيه وده رقم أنا عمري ما طلبته، ومع ذلك برضو قلت لأ، عشان أنا مركز في السينما والفيلم اللي هعمله بعد (أسد) لأنه أصعب منه".



أخر أعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هو أغنية بعنوان "أنا انت" وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب، الأغنية من كلمات مصطفى حدورته، ومن ألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبكس.

قصة فيلم أسد



تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280،يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.