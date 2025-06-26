في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ حسن مصطفى

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الخميس الموافق 26 يونيو ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن مصطفى، حيث ولد في مثل هذا اليوم من عام 1933، ورحل عن عالمنا في 19 مايو 2015، رحل وترك خلفه تاريخ حافل من الأعمال الناجحة والخالدة في أذهان جمهوره ومحبيه حتى الآن، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية للراحل حسن مصطفى.

نشأة حسن مصطفى

ولد الفنان حسن مصطفى عام 26 يونيو 1933 فى حى الظاهر، وتخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1957، ثم التحق بفرقة الفنان إسماعيل ياسين، ليبهر الجميع بموهبته الفذة.

أبرز المحطات الفنية لـ حسن مصطفى



نجح الفنان الراحل حسن مصطفى في تكوين ثروة فنية ما يقرب من 400 عمل فنى، وأبدع فى المسرح حتى أصبح أيقونة مسرحية لن تتكرر، ومن أبرز أعماله: "مدرسة المشاغبين"، العيال كبرت، سيدتى الجميلة، حواء الساعة 12، دو رى مى فاصوليا، الدبابير، رأفت الهجان، العميل 1001، إمام الدعاة، من الذى لا يحب فاطمة، ضمير أبلة حكمت عباس الأبيض فى اليوم الأسود، شيخ العرب همام وغيرها.