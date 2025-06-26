نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدوارد يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "إش إش" مع مي عمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان إدوارد ضيفًا في برنامج "كلاكيت" مع الإعلامية لينا الطهطاوي، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، وكشف خلال اللقاء عن الكثير من الأسرار المتعلقة بحياته الخاصة ومشواره الفني، كما كشف تفصايل مشاركته في مسلسل "إش إش" بطولة الفنانة مي عمر، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2025.

تصريحات إدوارد

وتحدث إدوارد، قائلًا؛"محمد سامي كلمني قال لي يا إدوارد أنت معايا في مسلسل مع مي عمر شخصية اسمها بوشكاش هتسيب شعر دقنك وراسك وعايز اللون الأبيض باين وسيب أي شعر يطلع في جسمك".

كما أضاف إدوارد: "اتخضيت من الشكل، قالي الشخصية هتبقى واطية جدا يمكن تبقى شخصية كتبتها في حياتي استفزني حاجة جديدة عليا، سيبت نفسي وكان منظري بشع".

ادوارد

أبطال وصناع مسلسل إش إش



وضم مسلسل إش إش، في بطولته بجانب مي عمر عدد من نجوم الفن أبرزهم: ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، دينا. والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.



أحداث مسلسل إش إش



وروي المسلسل قصة شروق، المعروفة باسم إش إش، التي نشأت في ظروف صعبة واضطرت للعمل كراقصة لإعالة أسرتها. ورغم نجاحها في هذا المجال، تسعى جاهدةً لتغيير حياتها عبر تعلم الإنجليزية والعمل في مركز اتصالات، أملًا في ترك الرقص نهائيًا.