نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة زينة تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بأكثر من ألفي عملية بحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعد انتشار صور لها بفستان زفاف ما أثار موجة من التساؤلات والتكهنات حول دخولها في علاقة جديدة، خصوصًا بعد قصتها الشهيرة مع الفنان أحمد عز.



إلا أن زينة حسمت الجدل سريعًا موضحة أن الصور تعود إلى مشهد من مسلسلها الجديد "في رواية أحدهم – ورد وشوكولاتة"، الذي بدأت تصويره مؤخرًا، مؤكدة أن تركيزها الكامل حاليًا ينصب على مشاريعها الفنية.

زينة

مسلسل "في رواية أحدهم – ورد وشوكولاتة"



زينة بدأت تصوير مسلسل "في رواية أحدهم – ورد وشوكولاتة" يوم الثلاثاء الماضي، وهو عمل درامي قصير يتكون من 10 حلقات ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الربع الأخير من عام 2025.



وتدور أحداث المسلسل حول قصة مستوحاة من وقائع حقيقية تلامس الواقع الاجتماعي وتغوص في قضايا إنسانية تهم الجمهور.



الصور التي جمعتها بالفنان عمر مهدي وهما يرتديان ملابس الزفاف، تعود إلى أحد مشاهد العمل، وليس لها أي علاقة بحياتها الشخصية كما أشيع.



أبطال وصناع مسلسل "في رواية أحدهم – ورد وشوكولاتة"



ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب زينة، كل من النجم محمد فراج، مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، عمر مهدي، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف.



المسلسل من تأليف محمد رجاب، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل "العدل جروب".