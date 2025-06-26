عمرو دياب تريند "إكس" بعد طرح البرومو التشويقي لألبومه الجديد "ابتدينا"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتل النجم عمرو دياب صدارة تريند موقع "إكس" بعد نصف ساعة فقط من طرح البرومو التشويقي الأول لألبومه الجديد "ابتدينا"، والذي حظي بتفاعل واسع من جمهوره في مصر والعالم العربي.

وتعاون الهضبة مع شركة "سوني" العالمية في هذا العمل، حيث تم الكشف صورة دعائية ومقطع قصير من إحدى أغاني الألبوم، ما جعله يتصدر محركات البحث ومواقع التواصل.

ويمثل "ابتدينا" أول تعاون ألبومات رسمي بين عمرو دياب وشركة "سوني"، بعد إعلان الشراكة الفنية بينهما قبل عدة أشهر.

وكان دياب قد وعد جمهوره خلال حفله الأخير في الكويت بأن الألبوم الجديد سيتضمن مفاجآت موسيقية وأفكارًا مبتكرة، ومن المرتقب طرحه قريبًا على جميع المنصات الموسيقية.