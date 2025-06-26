لهذا السبب... سلوى محمد علي تتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - سلوى محمد علي تتصدر تريند جوجل بعد كشفها عن إصابتها بفرط الحركة.. وتجربتها الملهمة مع مسلسل "خلي بالك من زيزي"

تصدرت الفنانة القديرة سلوى محمد علي محركات البحث على جوجل، عقب تصريحاتها الصريحة والمؤثرة خلال ظهورها الأخير في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، والذي يُعرض على قناة الحياة، حيث كشفت عن معاناتها الطويلة مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، دون أن تكون على دراية بإصابتها به إلا مؤخرًا.

وخلال اللقاء، أوضحت سلوى محمد علي أن أعراض هذا الاضطراب لازمَتها منذ طفولتها، وكانت دائمًا دائمة الحركة والاندفاع، وهو ما جعل المعلمات في المدرسة يشتكين من تصرفاتها دون أن تجد تفسيرًا واضحًا لما تعانيه. وأضافت: "أنا كنت دايمًا أتحرك كتير ومكنتش أعرف إن ده مرض.. لحد ما شاركت في مسلسل خلي بالك من زيزي، اكتشفت إن اللي كنت بعيشه ده مش مجرد طاقة زايدة، لكنه اضطراب حقيقي بيعاني منه ناس كتير".

ولفتت إلى أن مشاركتها في المسلسل الذي تناول قضية فرط الحركة ساعدها على فهم حالتها، قائلة: "كنت فاكرة إني لوحدي كده، لكن لقيت إن اللي عند زيزي في المسلسل بينطبق عليا فعلًا، ومن هنا بدأت أعرف أكتر عن نفسي".

في سياق آخر، تحدثت سلوى محمد علي عن جذورها الصعيدية، مؤكدة أن والدها من سوهاج ووالدتها من الأقصر، بينما وُلدت هي في محافظة قنا، وهو ما شكّل جزءًا كبيرًا من ملامح شخصيتها، قائلة: "أنا صعيدية وأفتخر.. العنيدة اللي مبتحبش ترجع في كلامها، بس برضو مؤمنة إن الراجل الصعيدي بيشاور مراته ويقدر رأيها".

كما عبّرت عن حبها الشديد للزي الصعيدي رغم صعوبة العثور عليه الآن، مشيرة إلى أن نشأتها بين ستة أخوات تحت رعاية والدتها التي كانت تعمل ناظرة مدرسة أثّرت بشكل كبير في تكوينها، لا سيما وأنها كانت الابنة الكبرى.

وختمت حديثها بالكشف حلمها القديم بأن تصبح مدرسة مسرح، وهو الحلم الذي تحقق بعد تخرجها من معهد الفنون المسرحية، إلا أن شغفها بالتمثيل دفعها لاحقًا للالتحاق بمسرح الطليعة، لتبدأ رحلة فنية طويلة مليئة بالتجارب الصادقة والأدوار القريبة من القلوب.

جدير بالذكر أن تصريحات سلوى محمد علي لاقت تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بصدقها وجرأتها في تسليط الضوء على قضية صحية ونفسية هامة يعاني منها كثيرون في صمت، مؤكدين أن حديثها شكّل مصدر إلهام ودعم للعديد من الأسر والأفراد.