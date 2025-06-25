فن ومشاهير

الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو

0 نشر
0 تبليغ

  • الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو 1/16
  • الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو 2/16
  • الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو 3/16
  • الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو 4/16
  • الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو 5/16
  • الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو 6/16
  • الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو 7/16
  • الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو 8/16
  • الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو 9/16
  • الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو 10/16
  • الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو 11/16
  • الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو 12/16
  • الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو 13/16
  • الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو 14/16
  • الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو 15/16
  • الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو 16/16

القاهرة - محمد ابراهيم - في ليلة امتزج فيها السحر الإسباني بعبق الحضارة المصرية، خطف ثلاثي الجيتار الإسباني Barcelona Guitar Trio & Dance قلوب جمهور القاهرة خلال حفله الأول في مصر، والذي أقيم مساء أمس بنادي الجزيرة الرياضي، وسط حضور غفير من عشاق الموسيقى والفن.

bfc5630cb7.jpg
721f408a09.jpg
d2df5ff0ac.jpg
7325cd893a.jpg
add1e4f7f6.jpg

قدم الثلاثي، المكوَّن من لويس روبيسكو، علي أرانجو، وكزافييه كول، مع عازف الإيقاع لوكاس بالبو وثنائي الرقص خوسيه مانويل ألفاريز وكارولينا مورغادو، باقة من المقطوعات الساحرة التي مزجت بين عراقة الفلامنكو وحداثة التوزيع، في تكريم مؤثر لأسطورة الجيتار باكو دي لوسيا.

d36d51ffbf.jpg
112fd735cc.jpg
1625b64b46.jpg
f3153bd0db.jpg
9419d62a35.jpg

وأعرب أعضاء الفرقة عن سعادتهم الغامرة بهذا اللقاء الأول مع الشعب المصري، مشيدين بحفاوة الاستقبال ودفء الجمهور، ومؤكدين أن ما لمسوه من حب وتفاعل سيبقى محفورًا في ذاكرتهم.

cec556f782.jpg
d3ea466b98.jpg
aa221903e9.jpg
5dfc7d8540.jpg
9f60e6599d.jpg

الحفل، الذي نظمته StarAD بالشراكة مع نجوم إف إم كرعاية إذاعية، شهد حالة من الانسجام الكبير بين الموسيقى والجمهور، لتثبت القاهرة مجددًا أنها قبلة للفن الراقي.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا