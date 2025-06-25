الجيتار الإسباني يشعل القاهرة بأنغام الفلامنكو

القاهرة - محمد ابراهيم - في ليلة امتزج فيها السحر الإسباني بعبق الحضارة المصرية، خطف ثلاثي الجيتار الإسباني Barcelona Guitar Trio & Dance قلوب جمهور القاهرة خلال حفله الأول في مصر، والذي أقيم مساء أمس بنادي الجزيرة الرياضي، وسط حضور غفير من عشاق الموسيقى والفن.

قدم الثلاثي، المكوَّن من لويس روبيسكو، علي أرانجو، وكزافييه كول، مع عازف الإيقاع لوكاس بالبو وثنائي الرقص خوسيه مانويل ألفاريز وكارولينا مورغادو، باقة من المقطوعات الساحرة التي مزجت بين عراقة الفلامنكو وحداثة التوزيع، في تكريم مؤثر لأسطورة الجيتار باكو دي لوسيا.

وأعرب أعضاء الفرقة عن سعادتهم الغامرة بهذا اللقاء الأول مع الشعب المصري، مشيدين بحفاوة الاستقبال ودفء الجمهور، ومؤكدين أن ما لمسوه من حب وتفاعل سيبقى محفورًا في ذاكرتهم.

الحفل، الذي نظمته StarAD بالشراكة مع نجوم إف إم كرعاية إذاعية، شهد حالة من الانسجام الكبير بين الموسيقى والجمهور، لتثبت القاهرة مجددًا أنها قبلة للفن الراقي.